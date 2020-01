CAN-2020 (1er tour éliminatoire dames), Algérie : fin de saison pour Benlazar

Le milieu de terrain de l'équipe nationale de football (dames) Myriam Benlazar, victime d'une grave blessure au genou, a déclaré forfait pour la double confrontation face au Burkina Faso en avril prochain, dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020, prévue au Nigeria ou en Guinée équatoriale.

La sociétaire de l'OGC Nice (France), âgée de 24 ans, souffre d'une rupture partielle du ligament croisé antéro-externe contractée à l'entraînement, et va se faire opérer dans les prochains jours «Une nouvelle très dure à accepter, bouleversée, je n'ai même pas les mots pour décrire ma déception. Je reviendrai forte et encore plus déterminée. Blessée mais pas abattue. Je suis de tout coeur avec l'équipe nationale pour ses prochaines échéances si importantes, en espérant une qualification à la CAN-2020», a-t-elle indiqué sur son compte Instagram. Le match aller face au Burkina Faso se jouera en avril prochain en Algérie, alors que la seconde manche aura lieu une semaine plus tard à Ouagadougou.

En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer avec la Côte d'Ivoire, au 2e et dernier tour qui verra l'entrée en lice des cadors du continent, notamment les 8 pays animateurs de la phase finale de l'édition 2018 qui a eu lieu au Ghana.

La CAN-2020 devait se dérouler initialement au Congo, ce dernier avait décidé de se retirer, ce qui a poussé l'instance continentale à rouvrir les candidatures. Deux pays se sont positionnés pour reprendre l'organisation de ce rendez-vous prévu en novembre - décembre prochains : le Nigeria et la Guinée équatoriale.