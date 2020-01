Dans la lucarne : Clubs perturbés ?

Notre championnat national a repris au niveau de sa deuxième division et tout le monde sait que ce n’est pas une simple sinécure. En effet, tous les clubs doivent sortir, comme l’on dit, le grand jeu. Quelques équipes s’efforceront de rattraper leur retard sur les mieux loties en vue de s’éloigner de la zone rouge. La course à l’accession sera très rude entre les différents prétendants. Chacun veut faire en sorte que la présente saison soit la bonne surtout que la Ligue-1 possède 18 clubs. Comme il n’y aura que deux clubs de cette ligue qui vont rétrograder, les chances sont on ne peut plus grandes pour des équipes comme le WAT, l’O Médéa, la JSM Skikda, le RC Relizane, l’USM Annaba et bien d’autres équipes aux ambitions clairement affichées. Par conséquent, les enjeux sont on ne peut plus grands. D’où la lutte «féroce» entre les uns et les autres ; nul ne veut céder en si bon chemin. D’où le fait que la plupart des équipes se sont renforcées durant le mercato hivernal espérant que leurs nouvelles recrues leur apportent le «plus» tant attendu. Il est clair que l’on s’attend à une phase retour des plus disputées, on ne se fera pas de cadeaux. On espère que tout cela se déroule dans un très bon esprit sportif. Cependant, ce qui avait intrigué quelque peu les observateurs demeure le fait que les locataires de la Ligue-2 se sont tous élevés comme un seul homme pour incriminer la LFP. Cette dernière ne les auraient pas averti assez tôt de l’avancement au 25 janvier , alors qu’ils pensaient que la reprise est pour le 1er février comme pour la Ligue-1. Les stages de préparation aussi bien en Algérie qu’en Tunisie ont été écourtés en raison de cette nouvelle programmation. Pourtant la presse sportive avait annoncé en «grandes manchettes» que la phase retour reprendrait le 25 janvier pour la Ligue-2.

Du coup, les spécialistes n’ont rien compris à cette montée au créneau des équipes de seconde division. Pourquoi veulent-ils que la trêve soit plus longue. Il y a ceux aussi qui se sont plaints du manque de compétition en raison, du mercato qui avait occupé un peu plus leurs esprits. Sommes-nous face à des enfants «gâtés» ? Une question qui appelle à la réflexion.

Hamid Gharbi