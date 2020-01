CAN de futsal à Laâyoune occupée : Les Algériens dans les instances internationales s’indignent

Les représentants algériens au sein des instances sportives internationales se sont indignés contre la Confédération africaine de football (CAF) qui a accepté la domiciliation de la Coupe d'Afrique des nations de futsal (CAN-2020) dans la ville de Laâyoune occupée.

«Nous, représentants algériens dans les différentes instances sportives internationales, dénonçons avec vigueur l’accord émis par la Confédération africaine de football à la décision de la Fédération royale marocaine de football quant à l’organisation, du 28 janvier au 5 février 2020, de la CAN de futsal dans la ville de Laâyoune (Sahara occidental), ayant un statut de zone occupée, et ce en violation des statuts de la CAF, de la FIFA, des principes de la Charte et des idéaux olympiques, ainsi que de la charte de l’Union africaine», a écrit le collectif, dans un communiqué concluant leur réunion à Alger.

Les représentants algériens ont relevé que cette décision, visant «la normalisation de l’occupation du Sahara occidental et de mettre la communauté africaine et internationale devant le fait accompli, a été prise en violation totale et flagrante avec l’éthique sportive et la légalité internationale, du fait de la nature du conflit au Sahara occidental, dont le dossier est toujours traité par les organes habilités de l’ONU comme une question de décolonisation».

À ce titre, «nous exprimons, ajoutent-ils, notre grande inquiétude et notre indignation pour le dangereux glissement dans lequel le mouvement sportif africain risque d’être entraîné avec les déchirements aux conséquences incalculables et les dangers réels qu’il encourt, et demandons l’annulation de cette décision».

Dans ce contexte, le collectif a lancé un appel pressant au boycott de cette compétition, tant que la CAF et les organisateurs persistent à maintenir cette domiciliation au niveau de ce territoire sur lequel le Maroc n’a pas de souveraineté. Les membres réunis, samedi à Alger, ont tenu à saisir les différentes instances politiques et sportives africaines, à savoir l’Union africaine, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Union des confédérations sportives d'Afrique (UCSA), les Unions et Confédérations sportives africaines, le Comité international olympique (CIO), l'Association des fédérations internationales olympiques des sports (ASOIF), ainsi que la CAF, pour pousser cette dernière à faire machine arrière.