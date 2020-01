DCGF : Quatre clubs sommés de remettre leur bilan 2018

Comme publié dans un communiqué de la FAF hier sur son site internet, la Direction de contrôle et de gestion des finances des clubs professionnels (DCGF) a transmis aux présidents des conseils d’administration des sociétés sportives par actions (SSPA) des clubs de Ligue-1 professionnelle un courrier dans lequel elle rappelle que suite aux quatre rencontres organisées avec lesdites SSPA des clubs professionnels de Ligue 1, il en est ressorti que sur le plan administratif, quatre SSPA n’ont pas fourni jusqu’à présent de bilans comptables de l’exercice 2018 (exercice clos).

La FAF a fait savoir que lesdites rencontres avec les clubs de la Ligue-1 ont permis à la DCGF d’avoir une idée sur l’organisation administrative et sommairement sur la gestion financière des SSPA. Sur le double plan administratif et organisationnel également de gros efforts doivent être déployés par les clubs pour respecter les procédures du code de commerce et les différentes lois quant au professionnalisme. Ainsi, la DCGF a tenu à rappeler que dans le dossier de demande de «Licence de club professionnel», figure entre autres le bilan de l’exercice 2019, qui ne peut être présenté si les bilans antérieurs n’ont pas été déposés. La DCGF insiste et fait remarquer également qu’il s’agit d’un ultime rappel sur la nécessité de mettre en place les mécanismes nécessaires qui permettent d’établir un bilan comptable dans les règles en respectant les procédures dictées par la réglementation en vigueur. Tout en remerciant la plupart des clubs pour leur étroite collaboration et les invitant à une application stricte de la législation et de la réglementation algérienne, la DCGF a pris attache avec les quatre clubs en question pour les inviter à lui remettre leur bilan fiscal de l’exercice 2018 sous huitaine ; leur rappelant que le délai accordé par le tribunal territorialement compétent a expiré le 31 décembre 2019 pour la tenue de l’Assemblée Générale des actionnaires. Des copies de ces courriers ont été transmis, à titre d’information, à messieurs les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de la Jeunesse et des Sports. La DCGF a fait savoir que cette opération rentrait dans le cadre d’un retour au respect de la réglementation et de la législation pour la prochaine saison 2020-2021, et aucun écart ne sera toléré désormais.

D’autre part, la FAF s’apprête à exiger aux clubs dits professionnels le recrutement, dès la saison 2020-2021, de directeurs financiers détenteurs d’un diplôme supérieur ou d’engager une formation diplômante pour leur responsable chargé de l’administration et des finances. Selon le communiqué de la FAF, deux clubs, l’USM Alger (L-1) et le WA Tlemcen (L-2), ont déjà exprimé le vœu d’inscrire leur personnel pour une formation dans ce cadre-là et devront se rapprocher de la FAF pour davantage d’informations. Aussi, les clubs qui souhaitent que leurs stadiers prennent part à une formation selon les normes FIFA, sont également invités à se rapprocher de la DCGF pour bénéficier de l’accompagnement nécessaire à ce propos. Bonne initiative, est-il utile de le rappeler.

Mohamed-Amine Azzouz