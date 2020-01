Coupe d’Algérie (16es de finale) : Le WA Boufarik élimine le Mouloudia d’Alger

Le WA Boufarik a créé la surprise, hier, en éliminant le Mouloudia d’Alger, lors du dernier match des 16es de finale de la coupe d’Algérie.

Les Boufarikois ont résisté aux attaques algéroises pendant 120 minutes, avant de s’emparer du billet qualificatif aux huitièmes de finale, suite à la séance de tirs au but.

Dans le stade Mohamed-Reggaz de Boufarik, archicomble, le suspense a duré jusqu’à la dernière minute. Si les visiteurs avaient démontré d’emblée la volonté de gagner le match à travers des actions dangereuses signées Belkheir et Hachoud, les locaux ont riposté, à la fin de la première mi-temps, avant de prendre une totale confiance en deuxième partie, ce qui a compliqué la tâche du Doyen.

L’ailier mouloudéen Walid Derrardja a été le malchanceux en ratant son tir au but, ce qui a permis aux locaux de décrocher le billet qualificatif aux huitièmes de finale. Sans entraîneur depuis plus d’un mois, rien n’augure de bon quant à l’avenir du Mouloudia pour le reste de la saison, notamment après unmercato hivernal raté et le départ de deux défenseurs, sans oublier, l’absence de coache et l’énorme baisse du niveau de certains joueurs. Cette élimination peut faire sombrer davantage le bateau algérois, tout comme elle peut déclencher le déclic pour se consacrer au championnat, où les Vert et Rouge occupent la deuxième place, à deux points du leader, le CRB.

Leader de la division nationale amateur, le WAB, quant à lui, confirme son statut d’équipe coriace en éliminant l’un des spécialistes de la compétition avec huit sacres. Ayant disputé une demi-finale de coupe d’Algérie en 1997, les Vert et Orange tenteront aux prochains tours de recréer l’exploit et offrir aux supporters du club leur premier titre depuis sa création en 1945.

Kader Bentounès