Pièce de théâtre GPS : La ministre honore la troupe

La ministre de la Culture, Mme Malika Bendouda, a présidé, hier, au Théâtre national algérien, une cérémonie en honneur de l’équipe artistique de la pièce théâtrale GPS qui était lauréate du Prix Cheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi en décrochant de la meilleure représentation pour l’année 2020 et ce, en clôture de la 12e édition du Festival du théâtre arabe organisé à Amman (Jordanie) du 10 au 16 janvier.

La ministre a affiché son engagement à aider et soutenir les professionnels du métier «marginalisés» par le passé en leur accordant toute l’attention et l’aide possible.

«Je ne vous promets pas la lune, mais vous trouverez toujours les portes du ministère ouvertes pour vous accueillir et accueillir vos projets et vos initiatives», a-t-elle précisé en lançant un appel aux artistes à conjuguer les efforts «pour le développement de l’Algérie, de sa culture et de son art».

Elle a promis de redonner au 4e art la place qu’il mérite en mettant fin à la bureaucratie, la hogra, la mauvaise gestion et la marginalisation des hommes et femmes du métier.

«Je ne pardonnerai pas à ceux qui portent atteinte à l’image du théâtre algérien et au-delà à la culture d’une manière générale», a-t-elle poursuivi.

Écrite et mise en scène par Mohamed Cherchal, GPS est une comédie à thématique universelle inscrite dans le registre du théâtre muet et qui traite du conditionnement de la société et de l’aliénation de l’individu.

Elle est entrée en compétition avec 8 autres productions à l’instar de En’Nems (Maroc), Samae Baydae (Tunisie) ou encore Bahr Wa Rimel (Jordanie). Le metteur en scène a misé sur un mélange alliant les techniques cinématographiques, le théâtre et le mime pour faire passer des messages critiquant l’égarement de l’homme moderne entre ses idées et principes et son rapport au temps.

La musique est composée par Adel Lamamra, la scénographie est signée Abdelmalek Yahia et l’éclairage par Chawki El Messafi.

Kafia Ait Allouache