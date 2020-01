Moussa Selma, ministre des Sports de la RASD : «Nous refusons l’organisation de la coupe d’Afrique de Futsal à Laâyoune»

Le ministre des Sports de la République arabe sahraouie démocratique, Moussa Selma, a animé hier à Alger, une conférence de presse initiée par le Syndicat national des journalistes sportifs algériens et ce, en présence de l’ambassadeur Abdelkader Taleb Omar. M. Moussa Selma a manifesté son refus suite à l’organisation de la coupe d’Afrique des nations de Futsal prévue du 28 janvier au 7 février à Laàyoune occupée. «La décision de l’organisation de cette manifestation est une violation de la Charte de l‘ONU. Nous refusons l’organisation d’aucune activité, qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale sur le sol sahraoui au nom du Maroc», a souligné le ministre.

Il a fait savoir que la CAF et les pays souhaitant participer à cette compétition sont complices avec le régime marocain qui corrompt plusieurs d’entre eux pour une prise de position à l’encontre de la volonté du peuple sahraoui. Il a salué le boycott de l’Algérie et de l’Afrique du Sud de cette compétition. «La position de l’Algérie est historique et constante, nous nous réjouissons de la décision du boycott de cette compétition. J’espère que les autres pays africains suivront ces sages décisions de deux géants du continent», a-t-il fait savoir. Il appelle les pays africains à se serrer les coudes et de travailler en coopération afin de rompre définitivement avec les velléités colonialistes. De son côté, l’ambassadeur a affirmé que l’organisation d’une telle manifestation est inadmissible et il a dénoncé les actions des autorités marocaines pour anéantir la souveraineté du peuple sahraoui. Kader B.