Exposition Dubaï 2020 : Aucun contrat n’a été conclu avec l’Agence Allégorie

Le Commissariat aux expositions universelles a apporté un démenti «formel» à l'information faisant état de l'attribution, par les services du Premier ministre, d'un contrat d'accompagnement de la représentation algérienne à l'Exposition universelle Dubaï 2020 à l'agence Allégorie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Contrairement aux allégations rapportées ce jeudi 23 janvier 2020 par le site d'information ALG24 selon lesquelles «un prétendu marché aurait été conclu sans passer par un appel d'offres», le Commissariat aux expositions universelles précise qu'aucun contrat d'accompagnement de la représentation algérienne à l'Exposition universelle Dubaï 2020 n'a été conclu avec l'agence Allégorie.

A cette occasion, les services du Premier ministre «tiennent à rappeler que toutes les actions engageant les dépenses sont soumises à la réglementation en vigueur régissant le domaine de la comptabilité publique et des marchés publics et qu'elles répondent à toutes les exigences de transparence et de probité édictées en la matière».

En outre, «face à toutes les manipulations de l'information qui visent à atteindre l'action des pouvoirs publics contre les relais des lobbys désemparés, le gouvernement se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires, conformément à la loi», note la même source.