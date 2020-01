Commentaire : L’école de la citoyenneté

Ceux nombreux qui ont suivi avec attention le débat qui a marqué la rencontre entre le président de la République et les représentants de médias, ont été agréablement surpris de cette première du genre, marquée par un langage franc et direct touchant de surcroît à des sujets du quotidien sur lesquels Abdelmadjid Tebboune est revenu.

Avec des mots simples, de citoyen avisé, visiblement imprégné des réalités de tous les jours et dans tous les secteurs, il a été reconnaissant à l’endroit des figures nationales qui ont toujours répondu à l’appel de la patrie dans les moments difficiles et déplorent dans bien des cas des situations qui constituent souvent le quotidien du citoyen, au cœur des mutations profondes que s’apprêtait à connaître la nouvelle République.

Dans ce contexte, l’exemple de l’école, qui doit constituer le creuset de la citoyenneté et rien d’autre sinon que celui d’une vision prospective à même de hisser ces lieux du savoir et de la connaissance au rang qu’ils méritent, a fait l’objet d’une attention particulière des parents d’élèves.

En soulignant la nécessité de consacrer à tous ces enfants la possibilité de vivre leur enfance et de faire de l’école ce lieu d’épanouissement, loin de toute influence idéologique, le président de la République a dit haut ce que bien d’autres pensaient tout bas et répondu aux aspirations plus d’une fois revendiquées, affirmant que parfois le cartable pèse plus lourd que le poids de ces bambins.

A ces remarques objectives du Premier magistrat du pays, l’opinion publique été particulièrement sensible, tous ces pères et ces mères d’enfants qui respirent enfin à l’idée de savoir que l’école allait connaître de profondes réformes et à tous les niveaux.

L’espoir est désormais plus grand de voir l’école retrouver ces vertus dans des espaces conçus pour et, dans cette symbiose de l’esprit sain dans un corps sain, ouvrir des espaces d’animation culturelle et sportive à même de faire retrouver le sourire à l’enfant.

En se penchant sur tous ces aspects qui caractérisent aujourd’hui le quotidien de l’école dans les grandes villes et toutes ces contrées montagneuses où les hivers sont rigoureux pour imposer un repas chaud, quand des enfants continuent de parcourir des kilomètres à pied pour aller vers le savoir, le président de la République fait toucher du doigt une réalité qui nous impose d’agir au mieux. Dans cette école de la citoyenneté, les enfants aux têtes bien faites sont appelés à édifier de génération en génération, l’Algérie éternelle du progrès et de la prospérité.

F. Zoghbi