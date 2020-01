Stratégie économique : Engagements et acquis

L’économie continue d’évoluer en subissant les fluctuations du baril, dont le redressement à court terme se fait toujours attendre. Une certitude presque qui pèserait davantage sur les déséquilibres financiers du pays alors que les importations sont toujours à un niveau insoutenable, ce qui constitue un risque additionnel sur la balance des paiements et, que nos réserves de changes continuent de fondre. Entre engagements économiques et acquis sociaux, l’Etat devra trouver, par conséquent, les moyens de diversifier ses ressources et de consolider les capacités du budget à assurer la dépense publique et pour faire face à la demande sociale.

«La situation financière n’est pas critique, mais je n’irais pas jusqu’à dire qu’elle est normale, comme cela a été le cas ces deux dernières années, il y a une certaine amélioration».

Le président de la République qui confirme ainsi les préoccupations à ce sujet, a fait part «d’autres mesures» à inscrire dans le sillage d’une loi de finances complémentaire qui «pourrait intervenir dans les cinq ou six mois à venir, loin de toute démagogie».

Au même titre que les engagements économiques, «certains acquis sont irréversibles» au chapitre des transferts sociaux qui atteignent les 18 milliards de dollars, soit l’équivalent de la valeur des importations des services qui est de quelque 14 Mds de dollars, a fait savoir le chef de l’Etat. Aussi, la problématique réside dans «les mécanismes de financement de ces transferts sociaux qui «ne sont pas équitables», d’où la nécessité de «réexaminer l’orientation de la subvention», a insisté le président Tebboune. Une option qui n’est pas nouvelle mais qui demeure complexe au plan des modalités et des procédures. Selon le président de la République, «ce débat est prématuré, mais il faut cependant l’ouvrir car si le problème de financement des transferts sociaux ne se pose pas durant les deux prochaines années», il le sera après. Par conséquent, «il faut trouver une solution» qui passe par la transformation structurelle de l’économie nationale qui ne peut se faire en dehors du développement industriel et une politique nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures. Il s’agit de recadrer les objectifs économiques en parallèle avec la poursuite de la démarche de redressement des finances publiques et de rationalisation de la dépense.

La relance des activités productives, la constitution d’une offre exportable diversifiée sur les excédents de production, la réorganisation des missions des institutions en charge des questions économiques et la révision des instruments de promotion et d’appui aux exportations hors hydrocarbures sont par conséquent à prévoir dans le cadre de la démarche du gouvernement pour un système de gouvernance rénové fondé sur la relance des activités productives et des industries de transformation, le secteur de l’agriculture étant appelé à jouer un rôle clé dans la diversification de l’économie.

Une stratégie à construire avec, à la base, une cohérence des politiques sectorielles, une visibilité dans les perspectives et une précision dans les objectifs.

