Union Nationale du Patronat et des Entrepreneurs : «L’Algérie, pays à fort potentiel de développement économique»

L’Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE) a organisé, hier, au centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger), son premier colloque portant sur les enjeux stratégiques et les aspirations économiques en Algérie.

Une rencontre qui s’est déroulée en présence de nombreux spécialistes de la question et de représentants de différents ministères. S’exprimant à cette occasion, le président de l’UNPE, Mohamed Yazid Miliani, a indiqué que son organisation syndicale, agréée en avril 2016, est à vocation socio-économiques. Il a, ensuite, rappelé que son organisation a soutenu l’option défendue par le défunt chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale, feu Ahmed Gaïd-Salah, et qui est «la solution républicaine et constitutionnelle».

Sur un autre registre, M. Miliani a affirmé que «l’UNPE s’inscrit pleinement dans le cadre tracé par les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a affiché sa volonté de construire une économie basée sur la connaissance et le savoir».

Dans ce sillage, le président de l’UNPE a annoncé solennellement l’installation de l’instance consultative nationale pour la recherche scientifique et le développement technologique. Une instance qui sera dirigée par le Dr. Hamecha Hocine et qui comprend dans sa composition, deux conseillers parmi les plus grands chercheurs et experts en développement économique, du pays.

«Ces derniers auront pour mission de dégager les stratégies idoines pour arriver aux objectifs de l’UNPE qui aspire à bâtir une société moderne et performante sur le plan économique», a-t-il souligné avant d’ajouter que cela permettra notamment de lutter contre toutes formes de corruptions assurant, par conséquent, une stabilité socio-économique au pays. M. Miliani a émis le souhait de dégager des objectifs économiques à travers un dialogue économique et social à même de rassembler l’ensemble des Algériens autour de ces questions.

«Les pouvoirs publics ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre un développement économique ambitieux notamment dans le domaine technologique en mobilisant l’ensemble des conditions à même de réussir ce challenge assigné».

Parmi ces objectifs économiques assignés, figure, poursuit-il, «la mise en œuvre de mécanismes permettant d’élever le pouvoir d’achat des citoyens, ce qui passera incontestablement par l’augmentation de la productivité».

«Les start-up et les PME/PMI contribuent au développement durable notamment dans les régions du grand Sud et dans les Hauts Plateaux».

«Il faut élever la productivité en développant certains secteurs stratégiques à l’image de l’agriculture», a-t-il mis en exergue avant d’appeler à soutenir les start-up et les PME/PMI.

Mohamed Yazid Miliani, après avoir plaidé pour une économie du développement et de la croissance au profit des Algériens, a déclaré que son organisation se veut être porteuse d’initiative. «C’est par le savoir et la connaissance que l’on pourra développer davantage notre pays», a-t-il, enfin, conclu.

Pour sa part, le président de cette instance consultative nationale, M. Hamecha Hocine a indiqué que cet organe travaille pour le développement technologique du pays au profit d’une économie de marché créatrice de richesse et permettant de sortir de la dépendance des hydrocarbures.

«Ce projet ambitieux doit passer par l’instauration d’un climat de confiance. La ressource humaine compétente doit être sollicitée pour apporter les solutions adéquates. En effet, l’Algérie a besoin de ses scientifiques et de ses experts pour relancer son économie», a-t-il soutenu avant d’exprimer le souhait d’intégrer, également, la matière grise résidante à l’étranger.

M. Hamecha a annoncé la mise en place prochaine d’une feuille de route, dont une copie sera remise au chef de l’Etat. Il s’agit-là d’une contribution pour optimiser le développement d’une économie de la connaissance basée sur l’innovation, le savoir et la recherche scientifique.

De son côté, le Dr Tidjani Kheyari a mis en relief dans sa présentation le rôle des start-up dans l’écosystème algérien. D’emblée, il a appelé à distinguer PME/PMI et start up. Cette dernière est une entreprise en cours de lancement qui a vocation à croître rapidement. Il a par ailleurs, affirmé qu’en Algérie, il existe une multitude de start-up, mettant l’accent sur l’importance de rehausser le niveau de gestion de ces petites entreprises pour maximiser leur rendement.

Le Dr Tidjani, après avoir vanté les vertus du management digital et du développement numérique, a appelé à la coordination entre start-up et ministères. Enfin, il a soutenu que «l’Algérie est un pays à fort potentiel de développement économique».

