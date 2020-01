Unités spéciales de la protection civile contre les séismes : mobilisation permanente

Les DRPI (Détachements de Renfort Première Intervention), unités spéciales de la Protection civile, ont été mis en alerte, suite au dernier séisme de Jijel, a indiqué, hier, le sous-directeur de l’Information et des Statistiques à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel Farouk Achour.

Ces unités, qui interviennent lors de grandes catastrophes, ont été mobilisées afin de répondre en temps réel à toute éventualité. «Cette décision préventive et anticipative a été prise par le DGPC, le colonel Boualem Boughelaf, dans l’objectif d’assurer une intervention rapide en cas de séisme pour le sauvetage notamment de vies humaines», a précisé l’officier supérieur, dans une déclaration à El Moudjahid.

Ces détachements ont été créés après le violent séisme de Boumerdès en 2003, dans le but de mieux gérer les situations difficiles en cas de sinistre, notamment le séisme qui vient en tête des risques majeurs en Algérie.

Le colonel Achour a également annoncé l’organisation de deux manœuvres régionales de simulation sur un violent séisme, dont le premier dans la wilaya de Batna, à l’est du pays. «Ce sont des exercices qui s’inscrivent dans le cadre du programme annuel de la formation initiée par la DOCS (Direction de l’Organisation et de la coordination des secours) de la PC. Cela permettra de jauger les qualités professionnelles et de perfectionner leurs connaissances dans le domaine, dans le cas de catastrophe majeure», a-t-il soutenu, ajoutant que le but également est de tester la maîtrise des équipements modernes nouvellement acquis afin d’assurer «une gestion efficace de la catastrophe».

Ces manœuvre visent «le maintien en permanence de l’état de pré-alerte des Détachements de renfort et de première intervention (DRPI), de tester le niveau de riposte et la compétence, lors de leur mise en alerte inopinée», a encore précisé le colonel Farouk Achour.

Les exercices permettront la mise à l’épreuve des effectifs dans des situations proches du réel et évaluer les DRPI sur le plan organisationnel et leur adaptation à des situations de catastrophes. Le scénario repose sur la déclaration d’une catastrophe majeure au niveau des wilayas hôtes de ces manœuvres, en l’occurrence un séisme de magnitude élevée. Les manœuvres de simulation se déroulent de jour comme de nuit sur les chantiers, en présence des cadres de la PC.

Rappelons que la DGPC a organisé, en 2015, une manœuvre nationale grandeur nature sur un violent séisme, intitulée «Seimex». «Un exercice réussi», selon l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC). En 2018, un exercice international EU - AL - Seimeex 2018 (Europe-Algérie Séisme Exercices) de simulation d’un fort séisme a également été organisé à Bouira.

Neila B.