Prévention du coronavirus : Le dispositif de surveillance et de contrôle mis en place

Pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus découvert en Chine, l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, a pris la décision ce week-end, de réactiver le dispositif de surveillance et de contrôle sanitaire. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a également donné des instructions au corps médical pour renforcer la prévention et prendre en charge tout éventuel cas pouvant survenir, en veillant à la stricte application des consignes de sécurité, selon les standards internationaux. Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a indiqué que le corps médical a reçu des instructions pour parer à tout imprévu. Le Dr Djamel Fourar, dans une déclaration à la presse, a fait savoir que l’Algérie suit de près la situation et attend, à l’instar des autres pays du monde, les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en cas de propagation de l’épidémie pour l’installation de caméras thermiques au niveau des aéroports nationaux. Pour l’instant, l’OMS n’a encore donné aucune alerte ou instruction à ce sujet aux opérateurs économiques ou aux passagers, pour la mise en garde contre les menaces du virus dans le monde, suite à l’apparition récente du coronavirus en Chine. Hong-Kong a décrété, hier, le niveau d’alerte sanitaire maximal sur son territoire afin de renforcer les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie apparue dans la ville chinoise de Wuhan en décembre dernier. Pour rappel, notre pays a déjà fait face aux virus à large propagation à l’instar du coronavirus, apparu ces dernières années et le virus Ebola à travers la mise en place du système national relatif à cette épidémie. Le nouveau coronavirus qui a fait son apparition en Chine au mois de décembre dernier, dans la ville de Wuhan, qui compte 11 millions d’habitants, est causé par un virus identifié par les experts comme un nouveau type de coronavirus, de la famille du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Selon les statistiques du ministère de la Santé chinoise, 830 cas d’atteinte au coronavirus dans 29 régions du pays, dont 25 personnes sont décédées et 1.072 sont sous surveillance médicale. Les institutions médicales américaines et chinoises travaillent actuellement de concert au développement d’un vaccin contre ce nouveau coronavirus dont les symptômes sont visibles à travers des difficultés respiratoires.

Le symptôme le plus habituel du syndrome respiratoire aigu sévère est une fièvre supérieure à 38 °C apparaissant assez brutalement après une période d’incubation de deux à dix jours. Ces symptômes communs à d’autres pathologies rendent difficile le diagnostic de ce virus qui continue de muter, selon les autorités chinoises.

Dans sa forme la plus précoce, «la maladie se manifeste par de la fièvre et une toux persistante. Elle est d’une forme légère mais durable, et risque en même temps de prendre une forme grave (insuffisance respiratoire, complications cardiaques...) chez des personnes âgées et des patients atteints d’autres maladies», a indiqué la Commission municipale de l’hygiène et de la santé de Wuhan sur son site Internet. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi dernier qu’il était encore «trop tôt» pour affirmer que cette épidémie en Chine constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), tout en avertissant que le nombre de cas pourrait augmenter d’autant que ce virus reste encore peu familier. Actuellement, 7 pays à travers le monde sont touchés par l’épidémie : Chine, Thaïlande, Japon, République de Corée, États-Unis, France. Des cas ont aussi été signalés dans les régions autonomes Macao et Hong-Kong.

Kamélia Hadjib