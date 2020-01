Lutte contre le cancer : pour une formation spécialisée au profit des infirmiers

Le rôle clé que joue l’assistant médical en général, et l’infirmier en particulier, dans la prise en charge des patients atteints de cancer, a été longuement débattu, hier, lors de la 1er rencontre scientifique des assistants médicaux, qui s’est tenue au complexe Azur Plage, à Zéralda.

Organisée par l’association des infirmiers en cancérologie, cette rencontre a regroupé un nombre important de personnels de la santé qui ont souligné en cette occasion, leurs préoccupations. Il s’agit entre autres, du déficit en matière de personnel qualifié ou du manque en moyens matériels. Les participants on également mis l’accent sur l’impératif d’organiser périodiquement des sessions de formation pour la mise à jour des connaissances et pratiques dans le domaine paramédical, et cela dans l’objectif d’assurer un meilleur rendement.

Intervenant à son tour, Pr Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d'oncologie médicale, a affirmé que «l’infirmier constitue la colonne vertébrale au niveau des services de cancérologie». Selon lui, «il existe un manque important en la matière en Algérie». Il a affirmé que «pour mener à bien la prise en charge des malades qui arrivent en nombre important chaque année, il est essentiel d’en renforcer les effectifs».

Le Pr Bouzid a également fait savoir que chaque année 40.000 nouveaux malades du cancer sont diagnostiqués en Algérie. Poursuivant ses propos, cet éminent spécialiste fera remarquer que dans les pays développés, on mobilise un infirmier pour chaque malade. «On est très loin du compte», a-t-il regretté.

Néanmoins, le spécialiste estimera que «la prise en charge des malades du cancer a connu une nette amélioration», soulignant que le Plan anti-cancer aura permis une prise de conscience autour de cette maladie. «Pour autant, ajoute-t-il, beaucoup de centres de traitement, construits un peu partout, ne sont pas opérationnels pour une multitude de raisons». En ce qui concerne les traitements innovants en immunologie le spécialiste a déploré le fait qu’«en dépit de l’élaboration de traitements innovants, les autorités n’ont pas fait l’effort suffisant pour en faire bénéficier les patients qui en ont besoin, malgré leur enregistrement, depuis janvier 2018».

De son côté, M. Tamurt, membre de l’association des infirmiers en cancérologie, a appelé à l’institutionnalisation de la spécialité pour une meilleure prise en charge des patients cancéreux. Il signalera que «ces infirmiers en cancérologie ont appris sur le tas en se frottant aux équipes médicales». «Le rôle des infirmiers dans la prise en charge de la douleur est très important. Ce sont les professionnels les plus souvent présents auprès des malades. Les traitements lourds, tels que la chimiothérapie, nécessitent un savoir-faire et de la rigueur», a-t-il signalé.

M. Tamurt a fait remarquer que l'infirmier spécialisé en oncologie a pour objectif d'améliorer ou de rétablir la santé des patients souffrant de maladies cancéreuses. Il accompagne les patients et leurs familles aux différentes étapes de la maladie (phases préventive, curative et palliative).

L’intérêt et la place de l’onco-psychologie dans la lutte contre le cancer ont été également évoqués. Mme Zina Oukkal Fettouchi, onco-psychologue au Centre Pierre et Marie Curie d'Alger, a insisté aussi sur la place de cet aspect, dans l’amélioration de la qualité de vie des patients, et voire, dans l’efficacité du traitement qui requiert un bon accompagnement psychologique du malade pour alléger ses souffrances, d’où l’importance d’un personnel qualifié et en nombre suffisant.

Sarah Benali Cherif