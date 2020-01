Autrement dit : Qui stoppera le «bulldozer» ?

Lors des derniers Grammy Awards, le groupe A Tribe Called Quest est monté sur scène pour une prestation endiablée. Au cours de celle-ci, le rappeur Busta Rhymes a qualifié Donald Trump de «President Agent Orange» (l’Agent Orange, en plus d’être la couleur de la peau de Donald Trump, était une substance chimique utilisée par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, ndlr).

C’est le énième surnom donné au président américain depuis le début de sa campagne. Il faut dire que Donald Trump demeurera dans l’histoire des Etats-Unis comme le personnage le plus atypique de la politique américaine. L’homme aux tweets ravageurs ne laisse personne indifférent. Ses sorties médiatiques soulèvent à chaque fois un tollé aussi bien chez ses alliés, trop souvent malmenées, que chez ses ennemis qu’il n’hésite pas, parfois et paradoxalement, à flatter leurs égo. Le locataire du bureau ovale, et dont le procès en destitution s’est ouvert ce mardi divise l’Amérique bien que la procédure s’annonce rapide et l’acquittement fait peu de doute. L’opinion publique est profondément divisée sur la question, qui rejaillit sur la campagne des primaires démocrates. Le procès dénué de suspens impacte lourdement la vie politique américaine. Les sénateurs s’écharpent sur le destin du 45e président des Etats-Unis alors que sa base demeure plus solide que jamais, avec 89% de soutien parmi les républicains. Selon un dernier sondage de CNN, 51% des Américains souhaitent voir Trump destitué. 45% veulent le voir rester à son poste. Essoufflés par cette «saga», les Américains ne désertent pas les débats publics. La cohésion dans les rangs républicains et l’absence de rebondissements dans ce procès, ont vidé le débat de sa substance purement juridique pour le déplacer dans la sphère de la morale. L’importance du «bien et de la vérité», est l’unique axe qui s’offre à l’opposition pour écorner l’image du patron de la Maison Blanche, alors en pleine campagne de réélection. Mais le bon sens des Américains reste étroitement motivé par un seul mot d’ordre qui est celui de «l’Amérique d’abord». Et rien que pour ça on voit mal qui pourra stopper le «bulldozer», un autre surnom qu’il affectionne tout particulièrement, vers sa course pour un second mandat.

M. T.