Soudan : Protocole d’accord entre des rébellions soudanaises et Khartoum

Une coalition de neuf rébellions soudanaises a annoncé vendredi avoir conclu un protocole d’accord avec le gouvernement soudanais, étape importante en vue de la signature d’un accord de paix définitif. Les pourparlers entre représentants de Khartoum et ceux de cette coalition avaient débuté au Soudan du Sud en octobre en vue de mettre un terme aux conflits dans les régions soudanaises du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. Ces rébellions accusaient le pouvoir du président déchu Omar el-Béchir d’avoir marginalisé leurs régions. Le protocole d’accord conclu à Juba, porte sur le règlement de questions liées à la terre, au partage du pouvoir, à la possibilité pour les autorités locales de légiférer ou encore à la création d’une armée nationale unifiée. Ce protocole a été signé par les rébellions du Darfour et du Nil Bleu, celles du Kordofan du Sud, qui veulent un Etat autonome, ayant des exigences supplémentaires avant d’apposer leurs signatures.