Bolivie - Cuba : Suspension des relations diplomatiques

Le gouvernement bolivien a annoncé vendredi avoir «suspendu» ses relations diplomatiques avec Cuba, après des déclarations du chef de la diplomatie cubaine sur la présidente par intérim Jeanine Aez jugées «inadmissibles» par La Paz.»Le ministère des Affaires étrangères (...) annonce avoir pris la décision de suspendre les relations diplomatiques avec la République de Cuba à compter de ce jour», a déclaré en conférence de presse le ministre de la Présidence, Yerko Nuez, qui assume les fonctions de ministre des Affaires étrangères en l’absence dans son pays de la cheffe de la diplomatie, Karen Longaric. Selon M. Nuez, la décision a été prise en réaction aux «récentes et inadmissibles déclarations du ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez (...) et à l’hostilité permanente et aux griefs constants de Cuba contre le gouvernement constitutionnel bolivien et son processus démocratique».