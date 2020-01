Nucléaire iranien : Les participants au JCPOA réaffirment leur engagement à l’accord

Le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique la sécurité, Josep Borrell, a déclaré vendredi que les parties prenantes de l’accord sur le nucléaire iranien avaient confirmé une nouvelle fois leur détermination à préserver cet accord.

M. Borrell a fait cette déclaration dix jours après que les ministres des Affaires étrangères de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni ont activé un mécanisme de résolution des litiges auprès de la Commission conjointe du Plan d’action global commun (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA). «Tous les participants au JCPOA ont réaffirmé leur détermination à préserver cet accord, ce qui est dans l’intérêt de tous», a-t-il indiqué dans un Tweet. M. Borrell a précisé que des consultations bilatérales et collectives étendues avaient été entreprises pour assurer le maintien de l’engagement de toutes les parties prenantes. «Nonobstant les divergences sur les modalités, nous sommes d’accord sur le fait qu’il y a besoin de davantage de temps en raison de la complexité des questions impliquées.

Le calendrier a par conséquent été prolongé», a dit M. Borrell. Toutes les parties ont convenu de poursuivre les discussions au niveau des experts en vue de résoudre les problèmes concernant la mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire, ainsi que l’impact plus général du retrait des Etats-Unis du JCPOA.