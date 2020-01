Proche-orient : Le plan de paix américain voué à l’échec ?

M. Abu Roudeinah a également démenti les informations relayées dans les médias selon lesquelles le plan de paix proposé par les Etats-Unis aurait été brièvement discuté par les Etats-Unis et l’Autorité palestinienne. Hazem Qassem, porte-parole du mouvement palestinien Hamas, a déclaré, dans un communiqué de presse, que tout plan américain qui porte atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien «ne passera jamais». En effet, un plan de paix qui n’a aucune chance d’aboutir à la paix : c’est le paradoxe du projet de Donald Trump et qui a fait perdre à Washington son statut de médiateur. Alors pourquoi maintenant, un mois avant un nouveau scrutin en Israël ?

Parce que «ça n’a aucun lien avec la paix», tranche Dennis Ross, ex-négociateur américain pour le Proche-Orient. «C’est la première initiative de paix dont l’objectif n’a rien à voir avec les Israéliens et les Palestiniens, rien à voir avec le processus de paix, rien avoir avec l’ouverture de négociations», renchérit Aaron David Miller, qui a eu un parcours similaire.

Au lieu de réunir les dirigeants des deux camps en conflit pour leur soumettre son plan, Donald Trump a convié dans le Bureau ovale le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu... et son rival politique aux élections du 2 mars, Benny Gantz. D’autres raisons permettent donc d’expliquer le timing de cette annonce.

D’abord, estime Aaron David Miller, maintenant expert au cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, l’équipe Kushner veut «démontrer qu’elle a vraiment un plan», à force d’attendre, et à l’approche de la présidentielle américaine de novembre, il risquait de rester dans un tiroir. A court terme, ajoute Dennis Ross, «tout ce qui peut permettre de faire diversion» est aussi «bienvenu» pour Dona ld, Trump et Benjamin Netanyahu, aux prises respectivement avec un procès en destitution et une inculpation pour corruption. Sur le plus long terme, Jared Kushner et l’ambassadeur des Etats-Unis à al Qods David Friedman, réputés être très pro-israéliens, veulent selon ces deux spécialistes laisser une trace en modifiant durablement la position américaine.

C’est ce qu’ils ont commencé à faire: Washington a reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien, a cessé de parler de la Cisjordanie comme d’un territoire «occupé» et ne considère plus les colonies israéliennes comme «contraires au droit international». Autant de coups au consensus international forgé par des décennies de diplomatie mais critiqué par l’administration Trump comme «inefficace».

Y aura-t-il d’ailleurs un Etat palestinien dans la proposition américaine ? Donald Trump et Jared Kushner ont refusé jusqu’ici d’utiliser le terme, rompant avec la position traditionnelle de la communauté internationale en faveur d’une solution «à deux Etats».

M. T. et Agences