Cross international «Saal Bouzid» de Sétif : L’éthiopie et le Kenya en pole position

868 athlètes algériens et étrangers ont participé hier au cross international Saal-Bouzid sur le parcours de Bousselem à la sortie est de la ville, en présence du wali, du directeur de la jeunesse et des sports, des élus et autorités locales.

Les athlètes d’Ethiopie et du Kenya, chez les filles et les garçons, sont parvenus à décrocher haut la main les premières places.

La participation nationale reste cependant honorable avec 22 wilayas regroupant 218 filles et 18 dames sur un parcours très bien jalonné grâce aux efforts de la ligue sétifienne d’athlétisme œuvrant pour «son inscription dans la catégorie A de la confédération africaine d’athlétisme», souligne le directeur du Cross, Laïd Bessou.

Les 10 premières courses auront été l’affaire de jeunes Algériens consacrant la suprématie des écoles de Bordj Bou-Arréridj et de Chlef ; les deux dernières ayant opposé sur ce parcours de 8 km Algériens, Ethiopiens, Tunisiens et Kenyans.

Dans ce contexte, les juniors filles permettront à un premier peloton de 6 athlètes de se détacher jusqu’à la victoire de l’Ethiopienne, Alemtsehay Bimr, devant sa compatriote Zeritu Shawel alors que la troisième place reviendra à Mercy Chepkorip du même pays. Les trois places suivantes reviendront dans l’ordre aux Algériennes, Rezzik Ghania, du SDM, Ouelhi Moumia de l’ACBBA et Slimani Massilya de la JSA. Chez les seniors dames Emily Chebet du Kenya ne fera pas de détail devant Betiche Amina et Benani Rihem du NCBBA. La dernière course, dont le départ sera donné par le wali, verra le Kenyan Issac Kimutai remporter la première place, imposant un rythme d’enfer sur les 10 km, devant les Ethiopiens Ashagré Tessema et Adane Wuletaw au moment où les Algériens Meftah Fethi ASSN et Agoune Khoudir du RBS remportaient les 4e et 5e places.

F. Zoghbi