Dans la lucarne : Facile mais…

Les algériens, on ne le dira jamais assez, sont des férus de football. Ils suivent avec une attention particulière notre sélection nationale là où elle s'exhibe. C'est une question d'amour et d'affection qui sont confirmés chaque fois qu'on est en face d'une compétition majeure. Il est vrai que le fait de n’avoir pas pris part au dernier Mondial qui a eu lieu en Russie avait vraiment été vécu comme une grande déception, que très peu ont gobé. Cette fois, la chance nous est donnée pour nous qualifier au prochain Mondial qui aura lieu au Qatar. Comme le coach national, Djamel Belmadi, avait déjà réussi à décrocher une coupe d'Asie avec ce pays, on subodore que quelque chose de positif pourrait nous arriver à cette occasion. De plus, il réside dans ce pays. Par conséquent, il ne sera pas dépaysé. Il est vrai que depuis que notre sélection nationale a remporté la dernière CAN en Egypte, on peut dire que tous les spécialistes nous regardent d'une drôle de façon. Ce qui peut être positif comme négatif. C'est une autre pression sur nos capés. Toujours est-il, à priori, le dernier tirage au sort des éliminatoires du Mondial qui a eu lieu au Caire a été, à priori, clément pour les nôtres en mettant dans notre groupe A : le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti. Tout le monde avait montré un certain optimisme, mais il faudra rester stoïque et prudent jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faudra sous-estimer personne. Un tel groupe peut être une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si on évolue dans la peau d'un favori, on risque de déchanter et jeter la tristesse sur les fans algériens qui sont actuellement au sommet du football africain. C'est vrai que le sélectionneur national dernièrement devant un parterre de journalistes, dont des sénégalais, avait eu à s'exprimer sur la question. Avec son franc parlé habituel, il n'a pas manqué de "taquiner" les Sénégalais, mais aussi les autres présents à Canal+ que si les "Verts se qualifient au Mondial, on ira pour le gagner et non pas aller le plus loin possible". Ce qui montre le caractère "trempé dans de l'acier" de Belmadi : c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est vrai que tout le monde donne les Algériens comme un potentiel qualifié au deuxième tour, mais... Belmadi ne veut pas tomber dans le "piège". Il sait qu'en football, rien ne sera facile pour tout le monde et ce, quelle que soit la valeur de l'équipe en question. C'est pour cela qu'il avait dit qu'on "préparera chaque match avec la plus grande minutie". Ce qui signifie que nos joueurs feront tout pour défendre leur statut et surtout se qualifier pour le Mondial qatari. Dans le cas contraire, ce "serait une grande déception". Le mois d'octobre prochain sera un moment crucial où les Verts doivent confirmer leur statut actuel de champion d'Afrique. Tout reste possible, mais…

Hamid Gharbi