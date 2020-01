Désillusion usmiste

Défaite sans surprise vendredi de l’USM Alger face au Widad Casablanca au stade olympique Mohamed-V, sur le score de trois buts à un. Un revers dont les conséquences sont sans appel. C’est-à-dire, l’élimination du club algérois. Les Usmistes qui étaient dans l’obligation de gagner pour maintenir leurs minces chances de qualification aux quarts de finale, n’ont pas fait le poids face à plus forts qu’eux. Dans un stade plein à craquer et dans une ambiance des grands jours, l’équipe marocaine a dominé largement les débats, gérant à sa guise et à son rythme la partie. L’USMA était comme désarçonnée et ce sont les Marocains qui ont imposé leur jeu grâce à une bonne organisation et une bonne disposition sur le terrain, avec des joueurs de qualité et un jeu fluide et bien construit. Le contraire des camarades de Koudri qui n’ont pas fait le poids. Ils étaient incapables d’aller vraiment de l’avant pour inquiéter l’arrière-garde de l’équipe hôte. D’ailleurs, quelques minutes après le coup d’envoi du match, les Rouge et Noir ont encaissé un but, œuvre de l’excellent attaquant El-Karti qui a réussi à mettre dans le vent la défense axial usmiste pour se retrouver face à Zemmamouche et ouvrir la marque (7’). Son coéquipier Aouk doublera la mise suite à un joli mouvement collectif, alors qu’on jouait à peine la 24e minute de jeu. L’USMA a été incapable de réagir. Hamra manquera néanmoins un but certain à quelques minutes de la fin de la première période et c’est au contraire le WAC qui assommera l’USMA, juste avant le coup de sifflet du premier half, par Kazadi suite à une superbe action du Widad (45’+1). On voyait mal, les poulains de Dziri renverser la vapeur dans ces conditions. En seconde période le Widad a continué à dérouler et à s’imposer. Il a géré ses efforts et le score à son avantage. Certes, Chérifi et ses coéquipiers ont continué à se battre mais leur manque d’expérience ne leur a pas permis de faire mieux. Ils ont réussi malgré tout à sauver l’honneur par l’entremise de Meftah qui de la tête loge la balle dans les filets, profitant d’un corner de Zouari (78’). L’USMA quitte donc la compétition. Elle jouera un dernier match à domicile contre les Angolais de Petro Atletico qui comptera pour du beurre. Cette participation à la LDC permettra aux jeunots usmistes de gagner en expérience. A noter le retour de Chita sur les terrains après une longue absence due à une grave blessure.

M. A. A.