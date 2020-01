Ligue des champions africaine, Vita Club 4 – JS Kabylie 1 : Catastrophique prestation des Canaris

La JS Kabylie n’a rien démontré hier lors de son déplacement à Kinshasa sur le terrain du Vita Club. C’est d’ailleurs la tête basse, après une humiliante défaite, que les camarades de Saâdou ont quitté le terrain à la fin du match, après le coup de sifflet final mettant un terme aux débats donné par l’arbitre seychellois Bernard Hensel. En effet, au moment où les poulains du duo Karouf-Chay se devaient impérativement de l’emporter pour empocher les trois points de la victoire afin de maintenir un espoir de qualification, en espérant que dans la soirée le Raja Casablanca l’emporte face à l’ES Tunis à Radès, avec encore l’obligation ensuite de battre à son tour l’Espérance le 1er février au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, ils ont pris une véritable raclée, avec une lourde et humiliante défaite. Non pas que le Vita Club qui n’avait jusque-là gagné aucun match, ni marqué ne serait-ce qu’un seul but, et qui de surcroît était déjà éliminé, était fort, loin de là. C’est surtout par le fait que les Canaris étaient très faibles et franchement méconnaissables. Totalement hors du coup, avec un jeu décousu, une organisation tactique nulle, peu de détermination et de conviction des joueurs et donc absence de grinta, un manque de concentration flagrant, Raiah and Co ne se sont pas montrés du tout à la hauteur des attentes de leurs supporters. Menée au score suite à un penalty transformé par Djuma (23’), la JSK parvient à égaliser par l’entremise de Hamroune (32’). Pas de changement au tableau d’affichage par la suite jusqu’à la fin de la première mi-temps. On pensait que la JSK allait reprendre du poil de la bête et faire le nécessaire pour tenter de l’emporter au final en seconde période, au vu de l’enjeu de la rencontre. Mal lui a pris, puisque les Canaris concèderont trois nouveaux buts par la suite (Bangala 55’, Luzolo 66’, Kalala 70’), sur des erreurs défensives de débutants et impardonnables à ce niveau-là. Une inattendue déroute que tout le monde à la JSK doit assumer. C’est une équipe sans âme qu’on a vu jouer hier, avec notamment un second half catastrophique. Certes, la défaite fait partie du football et on doit se montrer fair-play en toutes circonstances. Cela dit, la JSK n’étant pas n’importe quel club au vu de son standing, ce n’est pas n’importe qui, qui doit avoir l’honneur de porter son valeureux maillot, vêtu par de grands noms du football national, des générations durant. Le récent limogeage d’Hubert Velud n’a pas du tout arrangé les choses en fin de compte, d’ailleurs la JSK aurait pu repartir à la maison avec une plus lourde défaite, n’était la présence dans le but de Benbot. Un zéro pointé au vu de la copie présentée par la JSK dans cet examen important qui pouvait lui permettre d’espérer une qualification, malgré ses fines chances. Se faire éliminer en gardant la tête haute après avoir mouillé son maillot est une chose, mais se faire écarter de la sorte est tout simplement humiliant et très décevant. La direction du club doit rapidement se remettre en question et trouver un bon coach pour remettre de l’ordre au sein de l’équipe. Les joueurs quant à eux devront bien se regarder dans la glace avant de fouler à nouveau les terrains avec le maillot de la JSK sur les épaules.

Mohamed-Amine Azzouz