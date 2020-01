Coupe d’Algérie, 16e de finale – mise à jour, WAB - MCA : Tout pour se qualifier

Le WA Boufarik et le MC Alger se disputeront, à partir de 14h, au stade Mohamed Reggaz à Boufarik, le dernier billet qualificatif aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérie. Leader de la division nationale amateur, le WAB tentera de créer l’exploit et d’éliminer le doyen des clubs algériens devant ses supporters. Le WAB a déjà disputé une demi-finale de coupe d’Algérie en 1997, ce qui demeure son unique exploit en cette compétition par rapport au MCA qui est l’un des spécialistes de Dame coupe avec huit sacres à son palmarès.

Sur papier, le MCA est favori, mais Dame coupe a toujours donner lieu à des surprises et la victoire difficile du MCA au tour précédent face à l’Olympique de Magrane est le meilleur exemple pour la motivation qui anime les clubs des divisions inférieures lorsqu’ils défient les clubs de l’élite. Ayant vécu une fin d’année agitée. Le MCA a souffert encore une fois de l’instabilité administrative avec le récent limogeage de Betrouni et Sekhri, outre le départ du technicien français Bernard Casoni, ce qui a engendré une instabilité au sein de l’équipe et au niveau des résultats. En effet, le Mouloudia a perdu le titre honorifique au profit du rival CRB, tout en perdant les services des deux défenseurs axiaux Chafai et Azzi. Désormais, c’est Abdenacer Almas qui préside le conseil d’administration du MCA alors que Mohamed Mekhazni drive l’équipe en attendant de parapher un contrat avec un nouvel entraîneur.

Deuxième au classement de Ligue 1, le Mouloudia espère néanmoins décrocher le titre de champion qui le fuit depuis dix ans, mais aussi, remporter sa 9e coupe d’Algérie. Même si certains joueurs n’ont pas donné entière satisfaction, le mercato hivernal n’a pas été réussi à cause de la crise administrative. La nouvelle direction a pu décrocher in extremis les services du défenseur central Abdelhak Saila en provenance du MC El Eulma.

Les Mouloudéens devraient faire avec les moyens du bord pour essayer de sauver la saison et décrocher un titre pour se réconcilier avec ses supporters. Le commencement pourrait avoir lieu à partir de ce soir à travers une qualification en huitième de finale.

Kader Bentounes