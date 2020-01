Kamel Rezig déterminé à mettre fin aux pratiques illicites: La « mafia » du commerce dans le viseur

Le ministre a fait savoir qu'il avait entamé les débats avec les partenaires de son secteur dés sa nomination à la tête du ministère, prônant ainsi, la concertation avec l’ensemble des intervenants. Il fera savoir dans ce contexte, qu’il compte se faire accompagner, désormais dans toutes ses sorties sur le terrain, par un représentant des commerçants et un autre de l’association de protection du consommateur.

"Nous avons pris cette initiative après avoir rencontré les responsables de l'association de protection du consommateur, de l'union générale des commerçants et de l'association nationale des commerçants , partant du constat qu’il fallait ouvrir une nouvelle page au ministère du commerce », a-t-il dit et d’ajouter : "nous sommes convaincus que pour venir à bout des pratiques commerciales malsaines, il faut la conjugaison des efforts de tous les cadres du ministère », a souligné le ministre qui s'est engagé à barrer la route à cette « bande » qui a gangréné le secteur. « L’heure de sévir est venu » a-t-il dit.

Le ministre s’en est pris violemment à ceux «qui se taisent et ne trouvent aucune explication à une situation où le citoyen ne trouve pas le sachet de lait, alors que l’Etat importe 14. 000 tonnes de poudre », avant de prévenir qu’une lutte sans merci sera menée contre ce qui est désormais connu sous le nom de ‘’Issaba ».

Promettant que cette lutte s’étendra, après le problème de distribution du lait, à tous les segments du commerce, il a indiqué avoir prié les cadres de son secteur, soit de s’inscrire résolument dans cette démarche, soit à «descendre du train, déjà en marche».

Inter « L’Etat n’importera que ce dont il a besoin »

« Celui qui veut me soutenir dans ma démarche qu'il se tienne à mes cotés mais celui qui a peur de la cette « mafia » je lui conseille de quitter le train », a t il dit. M. Rezig a estimé que "le secteur du commerce a entamé une nouvelle voie dans un nouveau train", et a déclaré que "le train ne s'arrêtera qu'après l'élimination de tous les relais tentaculaires de la mafia, qui s'est installée dans le secteur ».

Le ministre du Commerce a promis: "Je jure devant Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je m’engage à mettre fin aux pratiques des gros bonnets de la mafia ».

Le ministre du Commerce a également souligné que, dorénavant, l'Etat algérien n'importera que ce dont il a besoin. "Lorsque nous interdisons les produits cela ne signifie pas d’exercer le monopole sur cette importation. Nous mettons en place un cahier des charges, et nous fixons les conditions de production de matériaux que l'Algérie n'importera plus", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse animée en marge de la rencontre nationale des cadres du ministère. Il a souligné le fait que, "l'une des conditions pour la production de produits interdits à l'importation est que le prix ne change pas, que la quantité reste constante et qu'elle soit de grande qualité, qui satisfasse le citoyen."

Le ministre a précisé que dans le cas où les investisseurs qui souhaitent participer à cette expérience ne respecteraient pas les conditions, leurs produits seront annulés, tout en étant obligé d’indemniser l'Etat pour avoir profité des avantages. Le ministre a indiqué que le gouvernement précédent importait au-dessus des besoins, et que, « pour cette raison, le gouvernement actuel a envisagé de réduire la facture d'importation et de doubler les exportations en améliorant le produit local ».

Il a également souligné que la liste des produits importés sera actualisée chaque année, en termes de quantité et de qualité, soulignant : « Notre mission est de préserver et de défendre le produit national, et ce qui me préoccupe le plus, c'est la protection des consommateurs ».

Inter Le Ramadan redeviendra le mois de piété

A une question sur l’importation des voitures de moins de trois ans, M. Rézig a déclaré : « nous ne voulons pas que l'Algérie soit une décharge pour les voitures d'occasion étrangères. Et d’ajouter : «il est vrai que la loi de finances pour 2020 prévoyait un décret réglementaire précisant la méthode, les conditions et les modalités d'importation des voitures de moins de 3 ans, mais nous voulons prendre notre temps sur cette question ».

Il a précisé que les modalités de ce décret définissant la méthode de contrôle de la conformité des voitures d'occasion qui seront importées, seront dévoilées prochainement.

Les spéculateurs profitent du mois sacré du Ramadan pour augmenter leurs dividendes et avoir plus de gains faciles sont aussi dans le viseur du ministre. En effet, comme il le précisera, « ce sont des dérives gravissimes qui, si par le passé, n’ont pas fait l’objet d’une lutte endurcie de la part des autorités, à l’avenir elles seront sévèrement réprimées ».

Dés cette année, « nous ne ménagerons aucun effort pour faire du ramadhan un mois de piété, et de tolérance, et non une occasion de saigner les ménages »a aussi souligné le ministre, qui a instruit à l’occasion, les différents responsables relevant de son secteur d’assumer pleinement les responsabilités et que c’est de leur devoir d’agir de la sorte et non pas une faveur offerte au citoyen

Salima Ettouahria