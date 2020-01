Tunisie : La moudjahida djamila bouhired honorée

Le Président tunisien Kaïs Saïed a rendu hommage, mercredi soir au palais de Carthage, à la moudjahida Djamila Bouhired, l'une des figures emblématiques de la révolution algérienne, et l'a décorée «des insignes de grand officier de l'ordre de la République tunisienne». Le Président tunisien a reçu Djamila Bouhired, mercredi soir au palais de Carthage à Tunis. Il l'a décorée «des insignes de grand officier de l'ordre de la République tunisienne».

«Il s'agit d'un signe de reconnaissance de sa place et de ses longues luttes pour la libération de l'Algérie du colonialisme français et pour sa lutte continue pour la défense des libertés», selon l'agence de presse tunisienne TAP. Djamila Bouhired avait pris part, lundi, avec un important groupe de juristes, politiciens, syndicalistes et artistes, à l'ouverture de la première édition de la Semaine des films de résistance et de libération, qui se poursuivra en Tunisie jusqu'au 26 janvier, une manifestation organisée par la Cinémathèque tunisienne, en partenariat avec l'Association libanaise des Arts «Rissalat».