Entrevue de M. Tebboune avec les médias : «Un nouveau départ», estiment des experts

L’entrevue qu’a accordée, mercredi, le Président Abdelmadjid Tebboune aux médias constitue, selon des experts contactés par El Moudjahid, un discours d’espoir pour un véritable changement, la relance économique, ainsi que l’émergence d’une presse professionnelle.

Selon le Pr Redouane Bouhidel, politologue et enseignant universitaire à la faculté des Sciences politiques et relations internationale d’Alger, l’entrevue en elle-même, une première du genre, est un grand pas. Elle s’inscrit, selon lui, en droite ligne avec l’engagement de M. Tebboune d’opérer la rupture avec les anciennes pratiques et briser, notamment les obstacles avec les médias. «Le président de la République veut créer une nouvelle tradition, à travers l’institution de cette entrevue, conscient que les médias sont des intermédiaires avec les citoyens, d’où sa volonté d’éclairer l’opinion publique sur tous les évènements et les décisions prises», a-t-il soutenu.

Le Président a mis en avant l’impératif de l’amendement de la Constitution, pour pouvoir faire face aux défis et enjeux de l’avenir. «Il a réaffirmé que la révision de la Constitution est une priorité majeure et en a longuement expliqué les enjeux», a fait remarquer Pr Bouhidel. Il a également relevé que la révision de la Constitution sera suivie par la mise en place d’ateliers de réflexion sur les législatives, notamment la loi électorale. «De ce fait, il est fort possible que le Président décide de l’organisation de législatives anticipées», a-t-il dit.

Le chapitre de la révision de la Constitution a été largement débattu, lors de cette entrevue, a relevé le politologue, d’où son importance. Selon lui, M. Tebboune a barré la route aux spéculations et polémiques sur la Constitution. «Il a expliqué les étapes de l’amendement de la future Constitution et mis l’accent sur le rôle du comité technique dans l’élaboration de cette loi fondamentale suprême. Il a également assuré la poursuite des consultations et concertations, avant même l’élaboration de la copie qui sera soumise à toutes les catégories, alors que le dernier mot reviendra au peuple, à travers l’organisation d’un référendum populaire», a-t-il souligné.

Sur un autre point, le président de la République a reconnu la nécessité de la révision des lois qui sont non conformes à la réalité. Dans le secteur de l’économie, l’enseignant universitaire a applaudi la déclaration du Président sur la priorité de la politique. «Il a affirmé qu’elle est le point de départ de toute relance économique. C’est la politique qui prépare la plateforme pour l’économie, et pas le contraire, ce qui démontre une volonté pour un amendement constitutionnel et législatif afin d’aller vers un modèle économique unique et non un hybride entre le socialisme et le libéralisme», a-t-il déclaré.

Le Président a, selon M. Bouhidel, annoncé sa feuille de route pour la relance économique, en se basant sur les start-up. «M. Tebboune a annoncé la tenue d’assises sur les start-up, d’où son importance dans le défi économique», a-t-il indiqué. De même, «le Président a réitéré son appel aux compétences algériennes pour contribuer au développement économique, en leur promettant des avantages et des facilitations. Je pense que c’est son cheval de bataille et une reconnaissance des compétences algériennes à l’étranger».

Le président de la République a eu le courage d’aborder des sujets qui constituaient des tabous pour des politiciens et de répondre à des questions, telles que l’exploitation du gaz de schiste. M. Tebboune a relevé la nécessité d’exploitation de ce gaz qui va répondre aux besoins, tout en préservant l’environnement. De même pour les grèves dont le recours est devenu un moyen de pression. Le politologue a relevé «une clarté» dans les propos du Président et le maintien des principes de la politique étrangère du pays, notamment dans le dossier libyen et le rejet de toute ingérence militaire dans les affaires internes des pays. «Les réserves de changes vont s’améliorer d’ici la fin de l’année. Il ne faut pas que cette déclaration passe inaperçue, c’est une première qu’il faut retenir et qui démontre l’existence d’un plan d’action qui sera mis en œuvre», a-t-il fait savoir.

Une feuille de route claire et une volonté de changement

Pour sa part, Zahir Mehdaoui, journaliste et vice-président du Conseil national des journalistes (agréé), a fortement salué la démarche du président de la République. «Nous prenons acte. Cela fait plus d’un quart de siècle qu’aucun Président n’a lancé une telle initiative. Il faut savoir que la presse est une courroie de transmission entre les dirigeants et les citoyens. Cette courroie était brisée. Pire, l’ancien système a méprisé toute la corporation. Nous saluons encore une fois la démarche de M. Tebboune, mais nous espérons également que cela sera suivi d’actes concrets pour une presse réellement professionnelle et chasser tous ses rentiers qui ont porté atteinte à l’image du journaliste», a-t-il dit. «Le CNJA est prêt à contribuer à l’émergence d’une presse professionnelle», a affirmé Zahir Mehdaoui, tout en insistant sur la liberté de travailler et la mise en place de moyens.

Pour l’économiste Ali Rebidj, enseignant universitaire, le président de la République a abordé les sujets les plus pressants, même s’il n’a pas détaillé, et démontré qu’il a une vision, une feuille de route et un plan de travail à suivre. «Le plus important est qu’on a ressenti cette volonté pour un véritable changement et la mise en place de mécanismes pour la mise en œuvre de ce changement qui est l’une des aspirations majeures du peuple algérien», estime le spécialiste qui est revenu sur les réponses du Président aux questions sur l’économie. «M. Tebboune s’est plaint de l’échec dans le secteur de l’industrie, de l’investissement et des entreprises. On a constaté un intérêt particulier pour le dossier de l’économie. Il a ciblé, notamment l’étranger, pour la réussite des investissements en lançant un appel aux compétences nationales à l’étranger», du fait de la complexité de ce dossier. Cela nécessite également des dispositions, des visions et des solutions. En ce sens, le Pr Rebidj a plaidé pour aller de la planification stratégique à la réflexion stratégique. «M. Tebboune a parlé de la bureaucratie, des erreurs de gestion et du rôle des banques. Son défi, ce sont les PME et le PMI, pour la promotion de l’investissement et la production nationale. C’est un nouveau départ, à travers une orientation vers les entreprises pour la création de postes d’emploi et de richesse, et non par l’industrie lourde», a-t-il enfin estimé.

