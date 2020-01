Entrevue du Président de la République avec des responsables de médias : Une vision pragmatique

Le chef de l’État a reçu, mercredi dernier, des responsables et représentants des médias nationaux. Cette première rencontre doit, affirme le Président Abdelmadjid Tebboune, marquer le début d’une institutionnalisation de ce type de rendez-vous qui permet d’échanger sur le rôle que devraient jouer les médias. Axée sur plusieurs questions d'actualité, cette rencontre donne également l’occasion d'informer l'opinion publique sur la mise en œuvre du programme des réformes et son évolution, en apportant un éclairage sur les priorités et les objectifs stratégiques en matière de politique intérieure et étrangère. À cet effet, le chef de l’État a répondu à toutes les questions, qui tournaient autour de sa vision économique et du gouvernement, soulignant sa volonté de renforcer et d'accélérer l’ouverture et la diversification de l'économie, en dépit d’un contexte marqué par des défis nombreux tant au niveau économique que social. À cet égard, le Président Tebboune a expliqué que dans sa démarche, il a été donné un intérêt particulier à la dimension économique, qui représente un élément essentiel de la politique, tant au plan interne qu'externe, en renouvelant la volonté de notre pays de renforcer et de diversifier la coopération et le partenariat avec le reste du monde.

Les réformes économiques devraient permettre à notre pays de renouer avec la croissance, en explorant d'autres pistes d'investissements, notamment la création des start-up comme créneau pourvoyeur d'emploi et créateurs de richesse. Le programme de réformes économiques, poursuit le chef de l’État, doit accompagner, de manière efficace et structurée, le développement des relations avec l'ensemble des acteurs économiques qui devraient prendre une part active à l’essor de tous les secteurs économiques (industrie, agriculture, services, commerce, transports, tourisme… ). Insistant sur le développement des start-up, le président de la République a fait savoir qu’il constitue un facteur important de croissance économique et d’emplois, et offre l’opportunité de lutter contre le chômage et, par conséquent, augmenter le pouvoir d'achat et réduire la pauvreté, tout en apportant des réponses rapides aux besoins sociaux, éducation et santé, en premier lieu. Concernant les transferts sociaux, le Président a indiqué : «Je tiens à réaffirmer que des acquis nationaux dans ce domaine, comme le soutien des produits de base, ne seront pas touchés, en consécration de la Déclaration du 1er Novembre, particulièrement le principe de l'État démocratique et social. Les transferts sont actuellement équilibrés, mais le problème qui se pose concerne le financement, notamment des retraites.»

Par ailleurs, il a fait part d’importantes réformes qui seront menées par le gouvernement, dont celle concernant la suppression de l'IRG pour les salaires de moins de 30.000 dinars. «Avec ces réformes et bien d'autres, le pays connaîtra, à termes, un regain de développement. Nous devons tirer profit de nos ressources, de nos atouts et de nos potentialités, et, en même temps, être présents partout où nos intérêts le commandent», indique le président de la République, en réponse à une question sur l'exploitation du gaz de schiste. «L'opportunité de l'exploitation du schiste nous est offerte…

Personnellement, je ne comprends pas pourquoi certains refusent l'exploitation du gaz de schiste et préfèrent recourir à l'endettement extérieur. Pourquoi ?» s'est-il demandé, précisant que le débat est long et complexe. «Nous le laisserons d'abord aux spécialistes avant la décision politique, qui viendra au moment opportun», a-t-il affirmé. Tout se fera, à l'évidence, dans le cadre de la promotion économique, précisant que le gouvernement mettra à la disposition des opérateurs économiques, toutes les facilités financières et un climat des affaires favorable aux opportunités d'investissements dans tous les domaines. Pour le Président Tebboune, la conjoncture économique mondiale, sur la voie de la reprise, classe l'Algérie parmi les nations qui pourraient réaliser de meilleures performances économiques, du moins au plan régional. En clair, le pays va être doté d’une stratégie adaptée aux enjeux de l'heure, sans pour autant perdre de vue l’objectif à long terme qui est de faire de sortir l'Algérie de la crise.

Une stratégie de développement pour reconstruire l’appareil productif, tout en favorisant le développement du secteur privé, et par laquelle le gouvernement privilégie la contribution de tous les secteurs à la dynamique économique. Tout porte à croire que ce programme sera mis en œuvre en parallèle d’une nouvelle gouvernance et de la transparence de l’action publique. Inscrit aussi dans la durée, il aura un point de fixation sur l'accélération des actions portant sur la transformation structurelle de l’économie, sur fond d’une utilisation optimale du capital humain.

Farid Bouyahia