Dans la LUCARNE : La volte-face de la CAF

L’année 2017 a été celle des changements au niveau de certaines institutions du football aussi bien nationale qu’internationale. Chez nous, Mohamed Raouraoua qui avait régné en maître sur le football national et la FAF a cédé sa place à Zetchi. En Afrique, Issa Hayatou l’omnipotent président qui avait été installé en 1988, au Maroc, avec une aide manifeste de l’Algérie est resté jusqu’en 2017 et puis un représentant de Madagascar, Ahmad Ahmad, a pris sa place. Un changement attendu un peu par tous, eu égard au fait qu’il y avait beaucoup de «scandales» d’affaires qui n’ont fait que faiblir le football africain donnant plus de puissance aux multinationales qui avaient une main mise sur les droits TV en Afrique concernant toutes les compétitions de la CAF. C’est vrai qu’avec la venue du Malgache on avait une très bonne estime du personnage du fait qu’il est issu d’un pays presque sans problèmes. On avait tous applaudi. Il avait aussi tenu certains de ses engagements comme l’augmentation du nombre de pays participants à une CAN. Le nombre est passé de 16 à 24. Il a ainsi permis à des pays « vierges » de prendre part pour la première fois à une compétition comme la coupe d’Afrique des nations. Il a aussi programmé les dates du déroulement de la CAN de la période d’hiver à celle d’été. Il a également fait en sorte de faire jouer les compétitions des clubs en une seule saison. Il a pris de très bonnes décisions. Voila qu’il surprend tout son monde en reprogrammant la CAN-2021 au Cameroun le 9 janvier 2021. Une décision qui a dérouté tout le monde à commencer par les clubs européens possédant le plus grand nombre de joueurs à cette compétition. Du coup, certains menacent carrément de ne plus recruter de joueurs africains pour ne pas les perdre sur une longue période. De plus, cette compétition se joue tous les deux ans. Ce qui est peu supportable pour les clubs européens comme Liverpool qui possèdent les deux grandes stars que sont Salah et Mané. D’autres clubs sont dans le même cas de figure. Outre cela, il vient dangereusement mêlé sport et politique en faisant domicilier la CAN de Futsal dans la capitale sahraouie occupée. Comme il réside au Maroc tout peut s’expliquer. Toujours est-il, les instances sportives algériennes, à l’image de la FAF et du Comité Olympique Algérien ont réagi en dénonçant cette affaire entrant dans le cadre d’une affaire relevant de la décolonisation d’un pays sous occupation étrangère. Le nouveau président de la CAF doit être le garant d’un football propre où la politique n’a pas de raison d’être.

Hamid Gharbi