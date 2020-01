Arezki Berraki à Bordj Bou Arreridj : Lancement de la télémesure du service public de l’eau

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki, a choisi la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour sa première sortie sur le terrain, il a déclaré que la révision des tarifs de cette matière précieuse n’est pas une priorité pour son département.

Celle-ci est liée selon lui à l’amélioration de la gestion de cette dernière qui connait un taux de déperdition élevé de 50% alors qu’elle n’excède pas 15% dans les pays développés.

L’amélioration de la production dans ce domaine est un autre axe important pour le ministre qui a cité la satisfaction des besoins principaux de la population comme finalité de l’action du secteur.

M. Berraki a rappelé que son département ministériel est en train d’élaborer sa stratégie dans le cadre de la politique du gouvernement qui doit être présentée au Parlement et a insisté sur la nécessité d’améliorer le rendement du secteur dans les domaines de la production, la distribution et la gestion des ressources en eau.

Il a souligné dans ce sens que l’approche du nouveau gouvernement consiste dans la coupure avec les pratiques passées et l’écoute des représentations locales et le placement du citoyen au cœur des politiques publiques et son association dans les options de développement et l’aménagement du territoire.

Le ministre a précisé que le taux de remplissage des barrages dépasse les 63%, et que la situation n’est pas inquiétante. Il a expliqué que les changements climatiques qui sont responsables de cette situation font que les pluies tombent plus tôt au début du printemps comme cela a été vu ces dernières années. «Ce n’est qu’au mois de mars que nous pouvons dire si l’année sera difficile ou non et prendre les dispositions d’urgence nécessaires, a-t-il dit.

Dotation quotidienne pour 30 communes avant le Ramadhan

M. Berraki a relevé que le choix de la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’est pas fortuit, cette dernière, avec un fort potentiel économique, reflète parfaitement les carences nationales en matière de service public de l’eau et les améliorations substantielles que les pouvoirs publics comptent apporter pour les combler à courte échéance. M Berraki qui a visité plusieurs localités s’est rendu à la station de pompage de la conduite acheminant l’eau du barrage de Tilessdit de Bouira vers cinq communes de la daïra de Mansourah puis au réservoir de 6.000 m3 de Zemmoura entrant dans le cadre du projet de transfert hydrique du barrage de Tichy Haf de Bejaia aux cinq communes de la daïra de Djaafra et aux trois autres de la daïra de Zemmoura en passant par le réservoir de 5.000 m3 dont a bénéficié la commune de Ras El Oued pour stocker les quantités pompées à partir d’Ain Zada . Il a enfin inspecté les travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Bordj Bou Arreridj avant de rencontrer les cadres locaux du secteur et les représentants de la société civile qui lui ont exprimé les préoccupations de la population dans ce domaine.

Le ministre qui a constaté que 27 communes de la wilaya enregistrent des perturbations d’approvisionnement et de service en raison comme il l’a noté, d’un déficit structurel en ressource, du manque de moyens d’intervention et de la mauvaise organisation, a donné des instructions pour la livraison des projets en cours de réalisation afin d’améliorer l’alimentation des communes ainsi que les zones éparses pour généraliser la distribution quotidienne d’eau potable.

«Nous œuvrons pour réaliser cet objectif à travers trente communes avant le ramadhan» a déclaré le ministre qui a indiqué que quatre autres communes suivront avant la fin de l’année. M. Berraki a également décidé de choisir la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour abriter le premier projet de télémesure du service public de l’eau. Ce système numérique qui sera généralisé à travers le territoire national permettra la maîtrise de la distribution et de la maintenance du secteur en offrant au citoyen la possibilité de participer à la détection des fuites et leur géolocalisation.

F. Daoud