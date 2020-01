Conférence à l’INESG sur les relations Iran - USA : L’impossible guerre, la difficile coexistence

Quelles sont les conséquences géopolitiques au Moyen-Orient après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani ?

Va-t-on assister à une recomposition politique dans la région ? Qui sont les nouveaux acteurs du conflit irano-américain ?

Telles sont entre autres, les questions sur lesquelles a tenté de répondre Bernard Hourcade, un géographe spécialiste de l’Iran, lors d’une conférence animée jeudi dernier, à l’Institut national de l’étude des stratégies globales (INESG) à Alger. Selon lui, «même si la défaite américaine est officiellement actée dans la région, il n’y aura pas de guerre entre l’Iran et les Etats-Unis».

D’abord, «parce que Washington n’a pas encore digéré son échec cuisant des deux guerres en Irak et en Afghanistan, et ensuite parce que les stratégies qui visent à vendre les guerres comme produit électoral n’est plus pertinente pour les Américains», explique l’analyste. Néanmoins, comme il le précisera, «la tension qui est montée d’un cran ces dernières semaines entre l’Iran et les USA, ne laisse aucun leader politique indifférent, car l’incertitude plane sur les conséquences de l’assassinat de Qassem Soleimani». Et même s’il tente de ne pas ignorer «l’interférence des variables», le géographe préfère une lecture profane du conflit. Il pose ce que l’on peut qualifier de «la théorie des trois ‘‘i’’». Le «i» de sociologie politique de l’Iran moderne, qui puise les racines de son nationalisme chauvin dans le passé lointain de l’empire Perse ; le «i» de l’islam politique chiite conjugué à la volonté de l’hégémonie religieuse et la domination politique, et enfin, le «i» de l’international, avec tout ce qu’implique la géopolitique dans une région instable depuis des décennies.

Aussi, pour M. Hourcard, le fait de prendre uniquement, l’islam politique comme facteur déterminant dans l’analyse politique de ce qui se passe au Moyen-Orient est une «vision simpliste» et une «lecture biaisée qui n’éclaire pas le réel». Le géographe explique de prime abord, que ce qui compte pour l’Iran «ce n’est pas d’acquérir la bombe atomique, mais de faire parvenir à la levée des sanctions économiques pour que ce pays puisse redevenir l’eldorado qu’il était avant». Et pour cause, comme il le signalera, «l’Iran, pays puissant avec une bourgeoisie moyenne nouvelle, veut apparaître désormais comme un pays normal. L’accord sur le nucléaire signé en 2015 permettait à l’Iran de se développer économiquement, et de développer sa classe moyenne».

Vers un pacte de paix ?

Mais de l’autre côté, pour l’Arabie saoudite et Israël, l’Iran «est un danger, non pas militaire, mais politique», explique l’analyse en ajoutant que «c’est précisément dans cette perspective de devoir compter à court terme avec un Iran, puissance régionale moderne et pacifique, que l’opposition de l’Arabie saoudite et Israël, voient d’un mauvais œil la recomposition en cours. C’est pourquoi les États-Unis se sont appuyés sur l’Arabie saoudite pour faire face à l’émergence de l’Iran, jouant ainsi la carte l’islam sunnite contre la carte de l’islam chiite ».

Pour garantir la stabilité dans la région, l’Iran et l’Arabie saoudite sont obligés de chercher à s’entendre dans le cadre de ce qu’il appelle, la «Pax petrolia» : Négocier un rapprochement politique qui permet d’assurer la fluidité des exportations des hydrocarbures pour les monarchies, et à l’Iran de rétablir ses relations avec les pays de l’autre rive du golfe».

M. Hourcade a attiré l’attention sur le fait qu’on ne peut comprendre ce qui se passe aujourd’hui en Iran, et dans la région, «sans une lecture rétrospective de l’histoire», à savoir la guerre Iran-Irak.

Le chercheur est revenu sur un fait sociologique très important : «l’élite au pouvoir à Téhéran aujourd’hui, est composé dans sa majorité de ceux qui dans les années 1980, étaient sur le front de guerre contre l’Irak de Saddam».

Le géographe tente, ensuite, la psychologie politique pour dire que «les leaders iraniens gardent en mémoire la souffrance de cette guerre, ils ne peuvent admettre que l’Irak soit dominée par une autre puissance, c’est pourquoi, depuis la chute du régime de Saddam, en 2003, l’Iran a tenté et réussi à exercer une hégémonie totale sur le pays de l’Euphrate ».

Ceci, «sachant que la Mecque du monde chiite n’est ni Téhéran, ni Qom, ni Mash’had, mais c’est le Nedjaf et Kerbala en Irak». Pour le géographe qui récuse l’idée d’«une chiitisation de la région», en exerçant une hégémonie politique et une domination ethnique en Irak, cela signifie pour Téhéran la défense «d’une profondeur géostratégique vitale», mais «pas une présence militaire durable».

Les minorités chiites : l’instrument politique de l’Iran

Le géographe explique que «c’est inconcevable et irréalisable, car les Iraniens n’ont pas les moyens, et ils étaient de mauvais impérialistes à travers l’histoire». Cependant, il estime que «le revers de l’histoire nous informe que les minorités, sous l’influence iranienne sont considérées comme un caillou dans les chaussures des pays du Golfe en particulier : les Houthis du Yémen, le Hezbollah au sud du Liban et au nord d’Israël, ainsi que les milices paramilitaires en Irak. Téhéran a trouvé, donc, un palliatif à l’isolement politique causé par les sanctions politiques et l’embargo économique».

Il s’agit de ce que le géographe appelle, «l’archipel des minorités». Par l’armement et le financement de leurs activités, l’Iran exerce une influence indirecte et parfois directe et déclarée, sur les minorités chiites qui se trouvent dans au moins 15 pays allant de l’Afghanistan jusqu’à la Tchétchénie en passant bien sûr par l’Irak, la Syrie et le Liban», affirme-t-il

Le spécialiste ajoute qu’en plus de cela, «l’Iran a instrumentalisé la cause palestinienne comme «passeport politique» pour accroître son influence stratégique dans la région», de sorte que «la divergence confessionnelle» ne lui assure pas une bonne image auprès du monde sunnite, et des monarchies de Golfe, notamment.

Aussi, pour l’expert, «l’assassinat de Soleimani n’est qu’un épisode dans le long feuilleton de l’exacerbation des hostilité qui a commencé depuis 2001 : Attaques terroristes contre les USA, guerre en Afghanistan, invasion de l’Irak et chute du régime Moubarak en Egypte, ont fait que le centre de gravité dans la région se déplace de la Palestine, vers l’Iran».

M. Houcard souligne que les Occidentaux ont compris finalement qu’ils ne pourront pas continuer à déclencher les guerres contre l’Iran, «d’où le changement notable dans les discours politiques : on parle actuellement d’«accompagnement», d’«aide», ce qui signifie, autrement contrôler l’émergence de l’Iran comme puissance stratégique non menaçante». Cependant, explique le géographe, «une guerre par procuration» reste l’hypothèse la plus proche de la réalité d’un point de vue stratégique pour les deux pays concernés et finalement, et dans un sens de realpolitik, «il y a une convergence d’intérêts entre les partis belligérants : les USA et l’Iran sont les seuls pays qui peuvent repousser l’avancée du djihadisme sunnite dans la région». Pour le géographe «il va se passer quelque chose, mais pas forcément la guerre», a-t-il conclu.

Bernard Hourcade est un géographe spécialiste de l’Iran. Il est actuellement directeur de recherche émérite au CNRS dans l’équipe de recherche «Mondes iranien et indien».

Tahar Kaïdi