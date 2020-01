Congrès extraordinaire du RND le 19 mars : L’autocritique pour opérer la mue

Le SG intérimaire du RND salue les efforts de la diplomatie algériens pour le règlement pacifique de la crise en Libye

Le congrès extraordinaire du RND se tiendra les 19 et 20 mars prochain a annoncé hier à Alger le secrétaire général par intérim du parti Azzedine Mihoubi. Présidant la cérémonie d’installation de la commission nationale de préparation de ces assises, il n’a eu de cesse d’insister sur l’importance que revêt ce rendez- vous organique en vue d’opérer une véritable mue au sein du parti. Tout est à revoir au sein de cette formation qui aspire désormais à se repositionner et à préserver son ancrage dans le sillage de la reconfiguration de la scène politique, dictée par les exigences de la nouvelle ère et la volonté de changement revendiquée par la base citoyenne. «Nous sommes disposés à faire notre autocritique et à exploiter toutes les voies possibles en vue de se réadapter au changement» indique Azzedine Mihoubi, pour qui l’heure de la rupture avec les anciennes traditions du parti a sonné. Dans cette optique, l’orateur fera comprendre que même l’idéologie de ce parti ayant servi, depuis de sa création, de support politique au régime déchu est aussi à revoir de fond en comble. «Le moment est venu de se tourner vers le peuple» affirme t-il, invitant les cadres du parti à s’inscrire dans cette nouvelle dynamique et d’aller vers l’élaboration d’un projet de société rénové dont les contours seront dévoilés lors du prochain congrès. Azzeddine Mihoubi ne manquera pas , par ailleurs , de saluer le processus de changement mis en action par le président de la République visant, selon lui, «à rétablir la relation de confiance entre le peuple et les institutions de l’Etat ».

Un processus qui se concrétise progressivement, fait- il remarquer, à travers les consultations que mène M. Abdelmadjid Tebboune avec des personnalités et compétences nationales, et à propos duquel il se dit prêt à apporter sa contribution, s’il est sollicité. «Ces concertations sont la meilleure preuve de la volonté du président de la République d’aller vers un nouveau modèle de gouvernance où la pensée unilatérale dans la prise de décision sera définitivement bannie au profit d’une consécration de la démocratie » a -t-il soutenu. Le SG intérimaire du RND a fait part aussi de l’adhésion de sa formation au projet de révision de la constitution, pierre angulaire du projet d’instauration de la nouvelle République. Il affirme à ce propos que ce chantier répond à une large aspiration de la classe politique et de la société civile. Abordant les sujets de l’heure de l’actualité nationale, il a tenu également à rendre hommage à l’action diplomatique de l’Algérie concernant la Libye en faisant valoir un processus politique de règlement de la crise qui secoue ce pays voisin, loin de toute ingérence étrangère. Pour revenir au prochain congrès du RND, la commission nationale de préparation sera composée de 184 membres issus des structures du parti à travers le pays. La liste nominative des concernés sera ultérieurement sur le site du parti. La tenue du congrès sera précédée par l’organisation des congrès régionaux le 29 février dans les wilayas d’Annaba, Constantine, Ouargla, Bechar, Blida, Oran et Alger. Azzedine Mohoubi a, par ailleurs , estimé qu’il est encore trop tôt pour trancher la question de sa candidature à ce congrès qui s’annonce d’ores et déjà comme un tournant décisif pour le RND

Karim Aoudia