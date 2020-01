Musique Chaâbi : Récital à la mémoire des grands maîtres

Dédiée à la musique chaâbi, avec tous ses genres «N’qlab», «M’dih», «Qsid», la soirée de jeudi dernier, très conviviale, s’est déroulée à la salle Sahel de Chéraga. Elle a été animée par trois grands noms de cette musique populaire, en l’occurrence Réda Lallal, Djamel Ziani et Abdelkader Chercham.

Le public, venu nombreux, a apprécié le récital donné par des artistes de renom qui ont donné toute l’essence de leur art, pour faire revivre, le temps d’une soirée, les Qaâda algéroises d’antan.

Cette initiative rentre dans le programme des activités culturelles et artistiques de l’établissement Arts et Cultures de la wilaya d’Alger, du mois en cours. Comme de tradition, la soirée a été articulée autour des incontournables interprétations du répertoire classique constitué du «M’dih» et des «Qsidate».

Les artistes étaient accompagnés par un orchestre de musiciens, connus pour leur passion de cette musique populaire. L’on pouvait distinguer, Hamza Zaghouani en percussion (darbouka), Smail Hmina au tar, El Hadi Harbit et Mohamed Moussaoui au banjo, ainsi que Ramdan Guendour au violon et Mabrouk Hamay au qanoune.

Cette soirée festive a permis de se rendre compte de la belle réappropriation du rituel de «oulad leblad» dans le rite citadin algérois. Elle s’est traduite par un programme lié l’oralité, notre patrimoine de la culture.

Les mélomanes de cette musique populaire malheureusement peu nombreux, ont apprécié les différentes interprétations, tandis que d’autres ont dansé sur les différents rythmes du style Chaâbi. Dans les détails, le début de la soirée a été brillamment lancé par Djamel Ziani qui a égayé les présents avec un répertoire riche et varié. L’artiste a entamé son programme avec un n’qlab du patrimoine «Ya qawmsalou», pour enchaîner avec un petit istikhbar et une qsida m’dih «Chafetayniyarawi». Djamel Ziani a poursuivi son passage avec un «n’siraf Edriyalayssatadri» et un «qsid Barqennour» et a achevé la première partie de son programme avec un «khlas Bihanouarbed» pour entamer sa deuxième partie avec un istikhbar avec une «q’sidam’dih Ennaqa», louant le prophète (QSSSL) et terminé avec un « khlas ya Rassoul Allah» mettant les présents dans une effervescence de danse El haddi avant de quitter la scène et la céder à Réda Lallal.

La qsida raml maya, «Hmammete», une composition du poète marocain Abdelaziz El Maghraoui, dans le genre sika, a été interprétée d’une voix profonde. Idem pour «Ya khaleq qalbi ya Rabi» de Saïd Hayef. Une cosmogonie est invoquée pour illustrer l’éclat lumineux et l’aura de l’envoyé de Dieu, chantée par Réda Lallal, et suivie par «Sidi ifaâl ma yassoro» dans le genre mowal, gratifiant par là, les amoureux de cette musique populaire, durant une heure de temps.

Cette soirée, dédiée à la musique de ch’youkh s’est achevée en beauté par le passage de Abdelkader Chercham. Ne dérogeant pas à la tradition, et avant de monter sur scène, l’icône de la musique chaâbi, un des disciples privilégiés de Hadj M’hammed El-Anka, a réglé son mandole et s’est concentré sur la prestation qu’il allait entamer.

D’un pas mesuré, il est sorti des coulisses vers la scène pour s’installer devant l’orchestre qui l’accompagnait. Il s’est engagé dans une prestation tout au long de laquelle, il a alterné patrimoine poétique classique et chansonnettes.

Avec sa voix distinguée, l’artiste a interprété, au grand bonheur des présents, «walfi Meriem», une des merveilles de Drissi El-Achouri, reprise par le maître du chaâbi, Hadj M’hammed El-Anka, et continué avec «Hadjou Lefkar», un titre puisé du patrimoine marocain signé Cheikh Gassem. Abdelkader Chercham a continué son répertoire avec des titres du patrimoine marocain du Cheikh Abdallah, évoquant notamment des thématiques du vécu populaire, telles que l’amour, la vie et le partage.

L‘assistance a applaudi simultanément aux rythmes de ses musiciens virtuoses. Incontestablement, Abdelkader Chercham a fait sensation lors de cette soirée, initiant une ambiance de fête en interprétant également des standards du répertoire algérois souvent chantés lors des fêtes de mariage et les soirées de « qaâdate z’mane» de la Casbah.

Sihem Oubraham