Autrement dit : Rejet

Il semble évident que le Président Donald Trump est resté sourd à ce que les Palestiniens n’ont cessé de dire depuis que certains aspects du plan de paix, concocté par deux de ses conseillers, dont son gendre, en vue de mettre un terme définitif au conflit palestino-israélien, ont été dévoilés. Pourtant, son rejet catégorique, y compris par la communauté internationale, aurait dû lui faire prendre conscience que ce plan pour lequel plus deux ans ont été consacrés ne pouvait être accepté, car loin de répondre aux attentes légitimes du peule palestinien. Loin s’en faut, ce document, dont seule la partie économique a été dévoilée en juin dernier, alors que sa publication avait été annoncée en 2019, révèle l’ampleur du parti pris de l’administration Trump dans un dossier sensible et pour lequel ses prédécesseurs avaient manifesté une certaine retenue. La démission du second conseiller qui avait travaillé sur ce plan aurait dû aussi lui mettre la puce à l’oreille et le pousser à renoncer ainsi à un projet jugé mort-né. Mme Harchaoui avait du reste réagi à cette démission, en déclarant qu’elle signifiait «l'aveu définitif d'échec» du plan de paix «qui était condamné depuis le début». Mais lui s’entête à penser qu’il est le plus apte pour instaurer la paix dans cette région du monde. Jeudi, il a annoncé qu'il le dévoilerait d’ici mardi . «C'est un excellent plan», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One. Mais comment peut-il encore le penser, alors que le plan semble, selon des fuites, devoir enterrer la solution à deux États jusqu'ici privilégiée par la communauté internationale. Pourtant, les Américains n’ont pas lésiné sur les moyens pour l’imposer. Sans succès, tant il est certain que ce plan est injuste à l’égard des Palestiniens. «Ils ont essayé de soumettre les Palestiniens et de nous faire du chantage pour accepter leur plan», a affirmé Mme Hanane Achraoui. Et il ne peut en être autrement, cette fois-ci. Les Palestiniens ne cèderont pas au chantage ni aux pressions exercées sur eux. «+L'accord du siècle+ que le Président Trump pourrait annoncer est déjà mort», a déclaré le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, à l'issue d'une rencontre de ce dernier avec le président russe Vladimir Poutine. «Nous rejetons absolument ce que l'administration Trump a réalisé jusqu'à présent (...) Notre position est claire : Israël doit mettre fin à l'occupation des terres palestiniennes en vigueur depuis 1967», a ajouté Nabil Abou Roudeina. À bon entendeur.

Nadia K.