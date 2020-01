Lutte contre le terrorisme au Sahel : Vers la fin de l’Africom ?

Au moins six soldats maliens ont été tués, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une attaque «terroriste» contre leur poste dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, a indiqué l'armée.

«Les FAMa (Forces armées maliennes) ont été attaquées à Dioungani par des hommes armés non identifiés (...) Les FAMa déplorent un bilan provisoire de six morts et des blessés», a indiqué l'armée, sur son compte Twitter. L'attaque a été imputée aux terroristes par les autorités du secteur et des habitants. Mardi, deux soldats maliens ont été tués par l'explosion d'une mine près de Douentza, dans le centre du Mali, avait indiqué mercredi un porte-parole de l'armée. Le Mali a connu une série d'attaques terroristes, ces derniers mois : le 6 janvier, une patrouille des Forces armées à Niono et Yoro, dans le cercle de Koro, avait fait l'objet d'une attaque faisant au moins 10 morts, dont cinq civils.

Face à la recrudescence des actes de violences dans la région du Sahel, la situation risque de se compliquer encore davantage, avec la volonté de Washington de retirer ses moyens militaires de cette région. Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a récemment fait part de la décision du Pentagone de réduire la présence militaire US en Afrique, au moment même où la France et ses partenaires sahéliens viennent d'annoncer des efforts accrus pour tenter de venir à bout de groupes terroristes qui sévissent dans cette sous région. Un retrait américain d'Afrique de l'Ouest constituerait un coup dur pour les 4.500 soldats français de l'opération Barkhane, déployés au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Washington fournit en effet à Barkhane des capacités de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique, pour un coût de 45 millions de dollars par an. L'engagement américain est crucial dans la région, car ils fournissent des capacités critiques, dont certaines ne sont pas substituables.

Ce retrait inquiète les autorités françaises qui espèrent «pouvoir convaincre les Américains que la lutte contre le terrorisme se joue aussi dans cette région». Même si aucune décision n’a été prise jusqu’à présent, il semble clair que pour les Américains, la question du financement du déploiement de leur logistique, constitue le débat de l’heure avec les partenaires, aussi bien de l’Otan que des pays du Sahel. «Très franchement, aucune décision n'a encore été prise», a assuré le ministre américain de la Défense, Mark Esper, qui assure cependant que «sur le plan du contre-terrorisme, je veux m'assurer que nous répondions en priorité aux menaces contre notre territoire national». Les États-Unis comptent entre 6.000 et 7.000 soldats dans l'ouest du continent, mais aussi à l'Est, notamment en Somalie.

M. T.