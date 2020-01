MSP : « Nous suivrons de près les réformes annoncées par la président »

Le président du Mouvement de la société pour la paix appelle les pouvoir publics à satisfaire toutes les revendications du ‘‘Hirak’’ dont celle du respect de la volonté populaire à travers l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes.

S’exprimant lors de l’ouverture des travaux du conseil consultatif du MSP, tenu à l’hôtel Rais d’El Marsa (Alger), Abderrazak Makri n’a pas manqué de rappeler les principales revendications de ce mouvement, à savoir le refus d’un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, la lutte contre la corruption et la dilapidation des richesses du pays, évoquant à cette occasion les questions nationales, politiques notamment, et fait un tour d’horizon.

Le président du MSP a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour souligner que son parti suit de près les réformes annoncées par le président de la République. «Notre mouvement fixe la fin du premier semestre comme délai de l’aboutissement de ces mêmes réformes avant de passer à l’étape suivante qui sera l’organisation des élections législatives et locales», a-t-il expliqué, ajoutant que la tenue de ce scrutin après la dissolution de l’APN est un «baromètre supplémentaire» de la bonne intention des pouvoirs publics d’assurer la réussite des réformes.

Makri a abordé également la question identitaire qui constitue, selon ses dires, l’une des questions «cruciales» pour le pays et appelé à «dépasser» les considérations linguistiques, ethniques et régionalistes.

A la fin de son allocution, le président du MSP s’est attardé sur les derniers développements qu’a connus la scène régionale, avec notamment le dossier libyen mais aussi le retour remarqué de la diplomatie algérienne. «Nous encourageons le choix de l’Algérie dans son rapprochement avec des nations telles que la Chine, l’Iran la Turquie et la Russie. Cet axe international convient pour l’Algérie pour faire face aux défis internationaux et ses propres enjeux économiques», a-t-il affirmé, exprimant le soutien de sa formation politique à la diplomatie algérienne par rapport à la situation qui prévaut en Libye, tout en prônant par la même son règlement par la voie du dialogue entre frères libyens et ce, «sans aucune forme d’ingérence étrangère».

Sami Kaïdi