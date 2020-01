Il est pisté par le Paris Saint-Germain :Slimani fait toujours parler de lui

En buteur attitré, il s’illustre au sein de sa nouvelle formation, l’AS Monaco, au point où, il attise la convoitise de clubs de renom, tels que Tottenham, Athletico Madrid, Aston Villa et autres comme annoncé via des médias étrangers notamment ceux de la presse sportive. Ainsi, aux dernières nouvelles, comme annoncé par Foot Mercato, un média spécialisé dans les transferts, le goleador algérien est pisté par le Paris Saint-Germain, en cas où le départ de son redoutable attaquant uruguayen, Edinson Cavani, venait à se concrétiser en ce mercato hivernal. Les responsables du recrutement du PSG préconisent deux pistes si tel sera le cas. Celles donc de Slimani, mais aussi celle de l’attaquant serbe du Real Madrid Luka Jovic. Ce n’est pas pour rien que Slimani est sur le calepin d’un club aussi huppé que le PSG. Il s’est très rapidement imposé dès son arrivée à l’AS Monaco, avec 7 buts et 8 passes décisives de réussis. Ce qui fait de lui l’un des meilleurs attaquants de pointe du championnat de France de Ligue 1. Ce n’est ainsi pas pour rien qu’il soit suivi par de grands clubs. Si le PSG lui fait appel, que décidera-t-il ? Et est-ce que son club sera d’accord pour accepter son transfert ? On le saura bien s’il y a évolution et du concret de la part du Paris Saint-Germain par rapport à Slimani. Toutefois, il y a plus de chances de voir, selon nos informations, le joueur algérien poursuivre l’aventure avec la formation monégasque comme rapporté jeudi sur le site du magazine Onze Mondial. En effet, Monaco ne veut pas se séparer de lui. Le club de la Principauté souhaite absolument conserver Islam Slimani jusqu’à la fin de la saison au moins. Prêté par Leicester City avec option d'achat, Slimani ne sera autorisé à quitter l'AS Monaco que si un attaquant à sa hauteur sera recruté par le club monégasque. Selon le site spécialisé Foot Mercato, le club de la Principauté a déjà repoussé une offre d'Aston Villa (Premier league anglaise) pour Slimani, jugée insuffisante sur le plan financier. Affaire à suivre donc. D’autre part, Islam Slimani, à nouveau blessé à la jambe, au niveau du quadriceps, ne sera pas de la partie ce soir face au RC Strasbourg samedi, dans un match comptant pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 1 française, a fait savoir jeudi son coach Robert Moreno.

Mohamed-Amine Azzouz