Evocation: Aicha, poétesse de Béjaia au VIIe siècle de l'Hégire

Pour l’exemple, voici le témoignage ci-après fourni par A. Cherbonneau, témoignage relaté dans la «Revue Africaine», vol. 4, datant de 1860 et concernant une poétesse qui, sur le plan littéraire et poétique, s’est fortement distinguée à Béjaia au VIIe siècle de l’Hégire (1322 de l’ère chrétienne ?) : «L’instruction est si peu répandue parmi les femmes musulmanes de l’Afrique, qu’on est en droit de regarder comme des phénomènes celles qui se sont distinguées par des compositions littéraires ou des essais poétiques. Les auteurs que j’ai lus en citent un bien petit nombre, et la mention qu’ils leur accordent ne va pas au-delà de quelques mots insignifiants, comme s’il était oiseux, sinon ridicule, d’attacher du prix aux travaux intellectuels d’un sexe placé dans un rang inférieur par la loi de l’Islam». A. Cherbonneau de citera malgré tout un auteur nommé El-R'abrinien ce que celui-ci fait état d’une poétesse lettrée de cette époque à Béjaia, laquelle poétesse n’était autre que la fille de ce dernier :

«Dans son livre intitulé «Les spécimens de la science ou Notice sur les docteurs de Bougie au VIIe siècle», El-R'abrini laisse échapper à propos d'une femme lettrée de cette époque quelques détails dont la singularité ne peut être dédaignée par les lecteurs de la Revue Africaine. Je les transcrirai ici mot pour mot, de peur d’ôter au récit sa physionomie naïve. Ce n’est point une biographie ; l’auteur raconte seulement des faits décousus et s’abstient même de toute réflexion, là, où nous attendions de lui des considérations philosophiques sur le rôle de la femme dans la société mahométane».

…Aicha, dont l’éloquence égalait les connaissances en littérature.

«Omara-ben-Yahya- El-Hoceini, dit El-R’abrini au commencement de son ouvrage, était un jurisconsulte de mérite qui composa un traité -en vers- des devoirs religieux. Il eut une fille dénommée Aicha, dont l’éloquence égalait les connaissances en littérature. Elle avait copié de sa main l’Explication du Koran de Taàlebi, «l’Andalous», divisée en dix-huit chapitres ; et ce chef d’œuvre de calligraphie fut trouvé si admirable, qu’on le plaça dans la bibliothèque des sultans de Bougie.

Aicha défia Ibn el-Fekoun, poète de Constantine, en lui proposant l’énigme que voici :

«En me privant de la douceur des derniers adieux, il a voulu m’épargner l’amertume de la séparation ; «Parce que l’une ne peut compenser l’autre; et j’ai trouvé convenable le sacrifice du tout». Après s’être mis l’esprit à la torture, le poète de Constantine fut obligé de garder le silence.

On raconte encore qu’ayant été demandée en mariage par un homme chauve et peu avenant, Aicha improvisa devant ses compagnes l’anagramme suivant : «Suis-je coupable de dédaigner un amoureux chauve, aussi laid physiquement que moralement ? «Il prétend au mariage pour s’unir à ma personne. Mais ne demandât-il qu’un soufflet, je refuserais de l’appliquer. «Sur une tète bonne à cautériser et sur une figure faite pour être cachée».

Pour conclure, A.Cherbonneau écrira qu’Aicha a laissé quelques essais littéraires et des morceaux de poésie. «Quant à sa copie du «Tefsir» de Taàlebi, dont il est parlé plus haut ; El-R’abrini l’a vue dans la bibliothèque d’Ibn R’azi, imam de la Casbah, à Constantine», affirmera-t-il en substance.

D’après A. Cherbonneau, in «Revue Africaine», vol. 4, 1860, pp. 34 et 35. Alger (chez Bastide, Libraire-Editeur), Constantine, Paris

Kamel Bouslama