La communauté universitaire se penche sur le projet de révision de la constitution L'édification d'une Algérie nouvelle exige la contribution de l'élite nationale

M. Mohamed Charfi qui s’exprimait depuis la wilaya de Mostaganem à l’ouverture des travaux d'un colloque national dédié à l'enrichissement du projet de révision de la Constitution, a en effet appelé le corps universitaire à « participer, aux côtés de l'ANIE, à la réussite des objectifs ciblés ».

Le président de cette instance, et tout en qualifiant l'élite nationale de « noyau actif » et de « véritable moteur de tout processus de développement » - rappellera dans ce contexte « l'histoire du mouvement estudiantin et de l'élite qui avaient rejoint la glorieuse Révolution de Novembre 1954 et contribué dès l'indépendance à la construction du pays ».

Evoquant ensuite, les dernières élections, M. Mohamed Charfi n’a pas manqué de saluer « le rôle efficient », a-t-il dit, du corps académique dans la réussite du processus électoral qui avait permis aux Algériens de choisir leur président en toute transparence, marquant ainsi le grand retour de l'Algérie sur la scène internationale. Autre fait qui a été particulièrement mis en exergue par M. Mohamed Charfi, lors de cette importante rencontre, c’est que l'Autorité nationale indépendante des élections œuvre actuellement à « la création d’une nouvelle structure d’organisation pour encadrer les échéances électorales ».

Prenant ensuite la parole, le président de la conférence, M. Abdelhafid Milat, a aussi mis en avant l’importance du rôle qu’à à jouer la famille universitaire dans ce processus, notant que celle-ci est « appelée à jouer son rôle dans cette conjoncture importante et sensible, notamment pour ce qui concerne le projet d'amendement de la Constitutionnel». Poursuivant ses propos, Milat a relevé que cette rencontre universitaire nationale qui réunit des dizaines d'experts et d’universitaires répond à l'appel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a invité toutes les élites à contribuer à ce projet. Et d’ajouter que « la nouvelle étape est celle de la liberté intellectuelle et académique pour soulever tout ce que l'élite universitaire juge utile pour la réussite de cet amendement constitutionnel, et ce, en conformité avec les exigences de la société algérienne, son développement et sa prospérité».

Karim Younes : « Le changement escompté passe par la poursuite du dialogue et du débat dans

la sérénité»

Convié à s’exprimer, en cette occasion, le président de l’ex-instance de médiation et du dialogue, M. Karim Younes, a longuement insisté, de son côté, sur le fait que le changement escompté «nécessite la poursuite du dialogue et du débat dans la sérénité. Aussi et après avoir déclaré qu’un «dialogue objectif et serein et un débat ouvert à tous les courants d'expression de la société sont susceptibles de réaliser le changement prôné par le peuple algérien», M. Karim Younes fera remarquer qu’actuellement, les conditions sont « favorables pour la poursuite du dialogue entre différentes couches de la société afin de réaliser le Changement », a-t-il affirmé.

Parmi les nombreuses interventions ayant marqué cette rencontre nationale, figurent notamment, celle du Messaoud Chihoub, de l'université « Emir Abdelkader » de Constantine, qui a soutenu qu’un Etat algérien dans la nouvelle Constitution doit être conforme aux contours de la République prônés dans la déclaration de novembre 1954. M. Chihoub qui a évoqué plusieurs points a souligné que « la Constitution doit garantir une vie décente à tous les citoyens, la protection des couches vulnérables et la promotion des libertés». Il faut dire que plusieurs propositions scientifiques et pratiques pour l'amendement de la Constitution ont été présentées par les universitaires présents à cette rencontre. En fait, pas moins de sept ateliers ont été organisés lors de cette rencontre. Ces derniers ont porté respectivement sur « les droits et libertés », « la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption », « le renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs », « l'autorité de contrôle parlementaire», « l'indépendance du pouvoir judiciaire », « l'égalité entre les citoyens devant la loi » et « la consécration constitutionnel des mécanismes d'organisation des élections ».

Il convient de rappeler, enfin, que les résultats et conclusions des travaux sont appelés à être soumis comme « propositions de l'université algérienne » à la commission d'experts nommée par le président de la République.

Soraya Guemmouri