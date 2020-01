Relogement de 104 familles à Ouled Fayet Le projet d’aménagement d’Oued El Harrach sera réceptionné au cours du deuxième semestre de 2020.

L’opération qui a débuté très tôt le matin a concerné 104 heureux bénéficiaires de la cité ‘’Eucalyptus’’ relevant de la commune de Bourouba, qui vivaient depuis plusieurs années dans des bidonvilles et dans des conditions difficiles. Les familles relogées ont bénéficié de logements publics locatifs situés au niveau de la commune d’Ouled Fayet, dotés de commodités nécessaires leur permettent de vivre dans la dignité.

Intervenant à cette occasion, le wali délégué de la circonscription administrative d’El Harrach a révélé que cette opération a permis d’éradiquer 137 baraques et expliqué que le passage au filtre des différents prétendants de cette aide a permis d’identifier les véritables bénéficiaires. « Pour cette première phases, nous avons bénéficié au niveau de la circonscription d’El Harrach d’un quota de 400 logements dont la première partie a été distribuée aujourd’hui au profit des familles occupant des habitations précaires et des bidonvilles dans la cité Eucalyptus », a souligné Mehdi Bouchareb qui fera part de la récupération d’une importante assiette foncière qui sera dédiée à l’implantation d’équipements publics pour la création des aires de détentes et des aires de jeux au grand bonheur des habitants de cette localité.

Poursuivant ses propos, il a tenu à informer les citoyens de la poursuite des opérations de relogement au niveau de la circonscription administrative d’El Harrach, au cours de la semaine prochaine. « Je tiens à rassurer les citoyens concernés par les opérations de relogement », a noté le wali délégué qui citera le site ‘’d’El Khroub’’, sis à Bachdjarah, et le site ‘’Ben Boulaid’’ qui se trouve dans la commune de Bourouba.

Il a, à ce propos, indiqué que le nombre de familles qui seront concernées par ces nouvelles opérations de relogement prévues à partir de la prochaine semaine devrait atteindre les 400 bénéficiaires.« L’objectif est d’éradiquer toutes les habitations précaires et les bidonvilles qui se trouvent au niveau de la circonscription administrative d’El Harrach et de satisfaire les besoins du citoyens en matière de logements », a souligné Bouchareb qui a évoqué les différents projets inscrits dans le cadre des programmes de développements touchant différents secteurs. Il s’agit de nombreux projets qui entrent dans le cadre des plans communaux de développement, dont le projet d’assainissement et d’aménagement d’Oued El Harrach qui est, selon ses dires, en phase finale. « C’est un important projet qui devrait être réceptionné au cours du deuxième semestre de l’année en cours », a précisé le Wali délégué.

Un autre projet aussi important est évoqué par le même responsable, en l’occurrence l’extension de la ligne du métro reliant El Harrach à l’aéroport international d’Alger, sur une distance de 9 Km, et dont les travaux de réalisation avancent de façon « appréciable ».« Les entreprises retenues pour la réalisation de ce projet sont à pied d’œuvre. Avec cette cadence, le projet pourrait être réceptionné avant les délais de livraison prévus dans les documents contractuels, soit pour en 2022 », s’est-il félicité.

Kamélia Hadjib