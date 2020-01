L’Algérie œuvre à une solution politique

L’Algérie, qui partage avec la Libye des relations historiques et de bon voisinage, poursuit ses efforts en faveur d’un dénouement pacifique du conflit qui secoue ce pays depuis des mois. Dans cette optique, la diplomatie algérienne œuvre pour une solution permettant «aux frères libyens de prendre en main le processus de règlement de la crise dans leur pays, loin de toute ingérence étrangère, quelle qu'en soit la nature». C’est ce qu’a rappelé hier le ministère des Affaires étrangères, qui annonce la tenue, aujourd’hui, d’une réunion de concertation des représentants des pays voisins de la Libye en vue de dynamiser le processus du retour et la stabilité sur le territoire libyen. Cette réunion regroupera les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, du Soudan, du Tchad et du Niger. Le communiqué précise que le ministre malien des Affaires étrangères prendra part à cette réunion au vu «des retombées de la crise libyenne sur ce pays voisin». Un second communiqué annonce la visite aujourd’hui du ministre allemand des Affaires étrangères, M. Heiko Maas, qui aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum autour de la dynamisation des échanges économiques et des investissements, des questions régionales et internationales, notamment la situation dans le Sahel et Libye. S’agissant de la réunion qu’abrite aujourd’hui le ministère des Affaires étrangères, elle sera consacrée exclusivement au dossier libyen et «s'inscrit dans le cadre des intenses efforts pour la consolidation de la coordination et de la concertation entre les pays du voisinage de la Libye et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens dans la dynamisation du processus de règlement politique de la crise à travers un dialogue inclusif», explique-t-on.



Les efforts de la diplomatie algérienne salués



La crise en Libye, que beaucoup ont qualifié d’inextricable il y a encore quelques semaines, semble sur le point de connaître son dénouement, grâce à l’effort de la communauté internationale, où la diplomatie algérienne s’est nettement distinguée. Il n’est plus question désormais d’intervention militaire dans ce pays, et une telle option, aux conséquences dévastatrices hier encore sérieusement redoutée, est aujourd’hui exclue, grâce à la vigilance de la communauté internationale dont la prise de position est tout à fait conforme à celle qu’a toujours prônée l’Algérie qui «n’a eu de cesse d’appeler à faire valoir la sagesse et à favoriser le processus pacifique pour le règlement de la crise», comme l’a rappelé le président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans son allocution lors de la conférence internationale sur la Libye, dimanche dernier à Berlin, sous l’égide des Nations unies. M. Tebboune avait souligné que l’Algérie «veille à demeurer en équidistante à l’égard de l’ensemble des protagonistes et, partant, elle n’a ménagé aucun effort pour le rapprochement des vues et l’établissement des passerelles de communication avec tous les acteurs».

En d’autres termes, l’Algérie est partie prenante, non pas du conflit en Libye, mais plutôt de la solution tendant à rétablir la paix et la stabilité dans ce pays frère. La conférence de Berlin a été précédée par la décision du cessez-le-feu à laquelle la diplomatie algérienne a largement contribué. Mieux, selon des spécialistes des relations internationales, la démarche pour le cessez-le feu est d’origine purement algérienne. Les efforts de l’Algérie en vue du rétablissement de la paix ont été reconnus et salués sur la scène internationale. «L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix fermement attachée au respect de la souveraineté des États et au dialogue politique», a déclaré mardi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cité par la presse, l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a affirmé que l’approche de l’Algérie concernant la Libye est similaire à celle prônée par le président Vladimir Poutine. «L’Algérie et la Russie œuvrent pour le même objectif de règlement politique du conflit libyen», a-t-il soutenu. D’autre part, et en sus des efforts diplomatiques visant au rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye, le volet de la solidarité avec le peuple libyen n’a pas été laissé en marge.

À ce propos, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé l'envoi de 100 tonnes d'aides humanitaires au peuple libyen. «Ces aides humanitaires, destinées à la population de la région de Ghadamès et ses alentours, se veulent un gage d'affection et de fraternité, intervenant après celles déjà envoyées par l’Algérie dont les dernières remontent au 4 janvier ,elles sont l'expression de l’engagement de l’État algérien et de sa solidarité avec le peuple libyen loin de toute immixtion étrangère.»

Karim Aoudia