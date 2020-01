Crise Libyenne : réunion aujourd’hui à alger des MAE des pays voisins

L’Algérie abritera, aujourd’hui, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye (l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger), a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministre malien des Affaires étrangères prendra également part à cette réunion, «au vu des retombées de la crise libyenne sur ce pays voisin», ajoute la même source.

Organisée à l'initiative de l'Algérie, cette rencontre «s'inscrit dans le cadre de ses intenses efforts pour la consolidation de la coordination et la concertation entre les pays du voisinage de la Libye et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens dans la dynamisation du processus de règlement politique de la crise, à travers un dialogue inclusif, et de permettre à ce pays frère et voisin de sortir de la situation difficile qu'il vit et de construire un État des institutions où prévaudront la sécurité et la stabilité», ajoute le communiqué. «La réunion portera sur les derniers développements en Libye, à la lumière des résultats des offices de l'Algérie en direction des composantes libyennes et des parties internationales agissantes, et ceux des efforts internationaux, pour permettre aux frères libyens de prendre en main le processus de règlement de la crise dans leur pays, loin de toute ingérence étrangère, quelle qu'en soit la nature», conclut le document.