Conférence des Juridictions constitutionnelles africaines : Kamel Feniche aujourd’hui en Angola

Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, accompagné d’un membre de cette institution, effectue une visite officielle à Luanda, en République d’Angola, pour prendre part à la 12e session du Bureau exécutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), prévue les 23 et 24 janvier courant, indique un communiqué du Conseil constitutionnel.

«Cette session aura à examiner plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment les propositions d’amendement des statuts de la CJCA, initiée par l’Algérie. Celles-ci portent essentiellement sur la création d’un commission consultative, en tant qu’organe de la CJCA chargé d’émettre des avis consultatifs sur des questions constitutionnelles et/ou législatives à la demande des Etats ou de la CJCA à des missions d’observation électorale de l’Union africaine de l’intérieur et en dehors de l’Afrique», précise la même source.

«En plus de ces deux propositions, le Bureau aura à examiner la nature de la relation entre la CJCA et l’Union africaine», est-il ajouté. Durant cette visite, le Président du Conseil constitutionnel aura également des entretiens avec ses homologues présents à Luanda».

A titre de rappel, la CJCA a été créée en 2001 par décision de l’Union africaine, sur proposition de l’Algérie qui abrite son siège et qui est ainsi membre de droit du Bureau exécutif de la Conférence. Elle regroupe actuellement 45 juridictions constitutionnelles africaines membres ainsi que 3 autres observateurs non africains.», conclut le communiqué».