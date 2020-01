Diplomatie : Le Président de la République reçoit les lettres de créances de trois ambassadeurs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu hier au siège de la présidence de la République trois ambassadeurs, qui lui ont présenté leurs lettres de créances les accréditant nouveaux ambassadeurs de leurs pays en Algérie. Le président Tebboune a reçu, en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, l'ambassadrice de la République de Slovénie, Mme Renata Cvelbar Bek, qui a affirmé à la presse que pour son pays «l'Algérie est un partenaire très important en Méditerranée et dans la région» Qualifiant les relations entre les deux pays d'»excellentes», elle a appelé à leur développement dans «le domaine économique, notamment les transports et l'agriculture ainsi que dans la culture et le sport». Après avoir remis ses lettres de créances au président de la République, la nouvelle ambassadrice de la République de Turquie, Mme Mahinur Ozdemir a mis en avant les relations «historiques et fraternelles» liant les deux pays, plaidant pour l'approfondissement de ces relations «stratégiques».

Dans ce contexte, l'ambassadrice turc a souhaité que «la visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan, prévue dimanche prochain à Alger, contribue davantage au développement des relations». Enfin, le nouvel ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, M. Nguyen Thanh Vinh a déclaré, au terme de la remise de ses lettres de créances que l'Algérie «est un grand pays riche par sa diversité culturelle», se félicitant «des liens d'amitié et de coopération de longue date entre les deux pays». Il a souligné, à ce propos, «le grand intérêt» qu'accorde son pays au développement de ses relations avec l'Algérie, notamment dans les domaines économique et culturel.