ANIE : Le règlement intérieur en cours d’élaboration

Le règlement intérieur de l’Autorité nationale indépendante des élections est en cours d’élaboration, a-t-on appris auprès du chargé de communication de cette instance, contacté, hier, par El Moudjahid. Ali Draâ explique en effet que l’élaboration de ce document se fera grâce à la «contribution» de tous les intervenants concernés par le processus électoral, notamment les membres de l’ANIE, à travers ses relais et ses bureaux locaux. Le document portant règlement intérieur sera examiné et discuté lors de l’Assemblée générale laquelle se tiendra «prochainement», soit une fois le document finalisé.

En effet, l’article 27 de la loi organique n°19-07 du 14 septembre 2019 stipule que «le conseil de l’Autorité indépendante, dès son installation, élabore son règlement intérieur. Il est publié au Journal officiel». Par ailleurs, le chargé de communication, a rappelé que l’ANIE, en plus de son rôle dans la préparation, l’organisation, la supervision et la surveillance des élections, assume également la responsabilité dans «la concrétisation de l’acte démocratique», et ce en «réfléchissant sur les modes, mécanismes et outils nécessaires à la consolidation de l’expression électorale libre, afin de permettre aux citoyens d’exprimer leur volonté et de choisir librement». Dans le sillage, l’article 6 de la même loi explique que l’ANIE «se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir». Dans cet esprit, le projet d’un observatoire lié à l’ANIE est posé et dont la mission concerne notamment la réflexion sur les mécanismes de la consécration de la démocratie.

Il s’agit, donc, d’un projet qui vise à «enraciner» les fondements d’un espace «interactif» de débats et de concertations, où le citoyen lambda aura la possibilité de «faire entendre» sa voix et contribuer ainsi à «l’amélioration» et à «l’ancrage» de la pratique démocratique et, par la même, à l’atténuation de l’écart, «souvent négatif», entre gouvernants et gouvernés. Pour concrétiser ce projet, l’Autorité nationale indépendante des élections compte associer ses membres et les présidents des bureaux locaux à travers les wilayas pour l’organisation de réunions et rencontres avec les acteurs de la société civile, des spécialistes, et des citoyens afin de permettre à tout un chacun d’apporter sa contribution par rapport aux différents aspects liés aux processus électoral, et ce dans l’objectif d’abord de mettre en valeur les contributions citoyennes. Cela reflète également la place qu’occupe l’ANIE au sein de l’espace politique, en tant qu’institution indépendante.

L’observatoire aura pour mission également d’organiser des journées d’étude, des séminaires scientifiques, ainsi que la publication d’actes de recherche et de bulletins à caractère scientifique, qui seront préparés par des spécialistes et des académiciens, afin de contribuer à la vulgarisation scientifique au profit des citoyens, dans le but d’élever le niveau de conscience par rapport à la participation démocratique.

Il faut noter enfin que l’ANIE est obligé en vertu de l’article 10 de la loi, d’élaborer et de publier un rapport détaillé sur toutes les opérations électorales dans un délai n’excédant pas quarante-cinq jours, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs». Le rapport final approuvé par le conseil de l’Autorité, en présence des coordinateurs des délégations sera transmis par la suite au Conseil constitutionnel, selon une récente déclaration du membre de l’ANIE, Abdelhafid Milat.

Tahar Kaïdi