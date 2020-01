Produits forestiers non ligneux : une branche d’avenir

La direction générale des Forêts a organisé, hier, à Alger, un atelier consacré à la valorisation de certains produits forestiers non ligneux (PFNL), en particulier, le romarin, le caroubier et le pin pignon. M. Mahrez Hamdi, expert de la FAO, a expliqué les opportunités offertes par ces produits au niveau des wilayas pilotes : Mostaganem, Blida, Khenchela et Constantine. La valorisation de ces espèces, à travers la promotion de chaînes de valeur éco-responsable offre ainsi une opportunité pour les populations rurales et les autres parties prenantes d’augmenter leurs revenus, tout en participant à la gestion durable des ressources forestières. La directrice nationale du projet de valorisation des produits non ligneux au niveau de la DGF, Mme Achour Khadra, a indiqué que la présence de M. Mahrez Hamdi a permis de dégager des pistes pour mieux organiser la filière. L’expert a souligné la pertinence des textes réglementaires algériens affirmant qu’ils sont parmi les meilleurs au monde, précisant qu’il faut toutefois y apporter quelques ajustements.

Mme Achour a salué la présence des représentants des pôles juridiques de plusieurs services de sécurité à l’image de la DGSN et de la Gendarmerie nationale en vue d’une action commune.

La même responsable a fait savoir que le lancement de cette opération au niveau des quatre wilayas pilotes a permis de sensibiliser 540 personnes parmi lesquelles 98 jeunes qui ont bénéficié d’une formation axée sur le développement des marchés. Mme Khadra Achour a révélé que cette opération de valorisation a permis de créer 21 micro-entreprises dans le domaine des PNFL au profit de 21 personnes (10 femmes et 11 hommes). Ce projet a pu permettre d’enregistrer le dépôt de 14 cartes d’artisan, 7 registres de commerce et 35 autres registres de commerce en cours d’étude.

La directrice a souligné que le but de cette opération, outre la valorisation de ces produits, est d’adopter de nouvelles réglementations. Avec ces nouvelles normes, les bénéficiaires des produits forestiers feront davantage attention pour protéger les écosystèmes, a-t-elle conclu.

Cette rencontre a réuni les représentants du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (direction juridique), les representants de la FAO, les cadres de la DGF, les porteurs de projets des 4 wilayas, les représentants du Groupement du génie rural, le Conseil interprofessionnel de la filière plantes aromatiques et médicinales et ceux des Douanes, de la Gendarmerie nationale et de la DGSN.

Sami Kaïdi