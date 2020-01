Khenchela : Un laboratoire de recherches historiques

Le laboratoire des recherches historiques en cours de réalisation dans la wilaya de Khenchela sera opérationnel avant fin 2020, a-t-on appris hier du directeur de wilaya de la culture, Abdelkader Djaalab. Le laboratoire est actuellement à 80% réalisé, et les travaux d’aménagement extérieur et équipement seront parachevés «au plus tard durant le premier trimestre 2020», a assuré à l’APS, le même responsable. Inscrit en 2008, le projet s’est vu confronté à plusieurs entraves ayant empêché sa réalisation dans les délais, selon le même cadre qui a indiqué que son chantier a été relancé au cours des deux dernières années suite à l’intervention des services de la wilaya et de la direction de la culture. Réalisé sur un terrain mitoyen au musée national public «frères Boulaaziz» à la cité Chabor dans la ville de Khenchela, ce laboratoire mobilise un investissement public de 100 millions DA, a indiqué M. Djaalab. Une fois opérationnel, ce laboratoire assistera les universitaires et chercheurs dans la réalisation de recherches sur la période préhistorique ainsi que des études d’histoire socioéconomique sur la région des Aurès, a encore précisé le directeur de la culture.