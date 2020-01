Sensibilisation contre le gaspillage : Lancement de la première classe d’eau

Considérée comme «matière première indispensable» pour la vie humaine, l'eau est précieuse. Il faut la préserver et la protéger car cette ressource est de moins en moins accessible dans certaines parties du globe. Dans le but de sensibiliser et de faire connaitre aux enfants l’importance de cette matière vitale qu’est l’eau, l’agence de bassin hydrographique algérois «Hodna Soummam», a procédé hier au lancement de la première classe d’eau, à l’école primaire Larbi-Tebessi, à Ain Benian, (Alger). Un nouveau mode de sensibilisation qui rentre en vigueur au sein des établissements scolaires. «Les élèves ont plusieurs matières à étudier et nous essayons d’y intégrer cette classe d’eau Cela se fait le mardi après-midi généralement pour faire bénéficier tous les élèves», a précisé, le directeur de l’agence hydrographique algérois, Hodna Soummam, Oggad El Mahdi, en marge de l’inauguration de cette classe, qui se tiendra progressivement dans d’autres wilayas, à commencer le 11 du mois prochain à Tipaza. Cette action, qui rentre dans le cadre de cette campagne intitulée «Tous ensemble pour économiser l’eau», se veut une occasion pour sensibiliser les élèves à une gestion durable de cette ressource vitale. «Eu égard aux changements climatiques, aux problèmes écologiques et environnementaux, nous voulons inculquer aux enfants la culture de préservation des ressources en eau à travers la création de ces classes d’eau qu’on donne au niveau des écoles et établissements scolaires dans l’ensemble des wilaya», explique M. Oggad, en ajoutant que le but est de toucher le maximum de population. Ces classes, qui seront animées par des cadres de l’agence, se fixent comme objectif d’«augmenter le nombre d’élèves sensibilisés dans les écoles, notamment les scolarisés du cycle moyen et lycée». Cela se fait progressivement, et ce en parallèle des contrats de partenariat avec les clubs verts et les directions d’environnement à travers toutes les wilayas pour toucher le plus grand nombre de personnes, soutient le directeur de l’agence. Ainsi, en attirant l'attention des jeunes, l’agence espère aussi sensibiliser les adultes. La classe est décorée d’affiches portant sur les directives relatives à cette ressource importante, ainsi que la nécessité de sa préservation et sa protection. «Chacun, à sa mesure, peut contribuer à préserver l'eau», précise M. Oggad qui a expliqué aux enfants les différentes méthodes d’utilisation rationnelle du précieux liquide. On peut éviter le gaspillage grâce à des gestes simples. On peut protéger en essayant de limiter les pollutions que ce soit à travers les déchets, les déjections animales ou les eaux usées. Économiser avec des petits gestes de tous les jours, comme prendre une douche plutôt qu’un bain, couper l’eau quand il s’agit de se laver les dents, essayer d’utiliser au maximum l’eau de pluie pour certaines taches comme le nettoyage des parcs…, relèvent les affiches.

Kafia Ait Allouache