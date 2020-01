M. Slimani Farouk, exportateur de pomme de terre : «Il faut définir une stratégie claire»

Un potentiel énorme à l’export au niveau de la filière pomme de terre, une très bonne qualité reconnue du produit, mais, paradoxalement, les opérateurs exerçant dans le segment ne sont pas au bout de leurs peines, d’autant plus que les contraintes qui entravent leur activité sont multiples.

M. Slimani Farouk, qui se maintient dans son domaine depuis 2001, en dépit de ces difficultés, déplore l’absence d’une réelle politique à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, notamment la pomme de terre. «On aurait pu être les leaders» dans ce créneau, malheureusement on n’a pas cette culture de l’exportation qui est un métier de spécialistes, et non une action temporaire et occasionnelle», nous a-t-il confié, avec beaucoup d’amertume dans l’âme. En fait, «nous avons un potentiel intéressant qu’on n’a pas su valoriser», a déploré M. Slimani, citant l’exemple d’autres pays de la région qui nous ont devancés dans ce domaine, au moment où «nous n’avons pas réussi à placer nos produits sur les marchés extérieurs». Selon lui, «il faut être organisés, cadrés par des spécialistes, accompagnés par des agriculteurs et avoir accès à l’information par rapport aux besoins des pays». Mais le plus grand souci consiste à mettre en place une «politique d’aide aux exportateurs de la pomme de terre, dans le segment du transport du produit, qu’il soit terrestre, maritime ou aérien, mais aussi par rapport à l’impact des fluctuations du prix de ce fécule sur le marché, ce qui suppose d’aller vers une vente à perte».

À ce propos, notre interlocuteur a déploré la cherté des prix du transport pratiqués à l’export et qui pénalisent fortement les opérateurs. Par exemple, une charge (conteneur) de pomme de terre destinée aux pays du Golfe est taxée à 3.500 dollars par voie maritime, alors que pour l’Europe, ce montant à payer s’élève à 2.000 euros. En ce qui concerne la voie aérienne, le transport du kilogramme de pomme terre est passé de 30 à 50 DA. Dans ce cas, «comment parler d’aide aux exportateurs ?» s’est interrogé M. Slimani. Pour lui, «il est incompréhensible que la datte, qui est un produit de luxe, soit subventionnée par l’État à hauteur de 80% en matière de frais de transport, alors que la pomme de terre n’est soutenue qu’à 50%». Pourtant, précise-t-il, «le volume de la datte est très limité», contrairement à celui de la pomme de terre qui «est illimité», la demande mondiale étant très importante.

Ce n’est là qu’un échantillon des contraintes rencontrées par les exportateurs de la pomme de terre qui fait que leur nombre se compte sur les doigts d’une main. «Nous avons la meilleure pomme de terre au monde au plan commercial. Toutefois, pour la mettre en valeur, il faudra trouver des mécanismes pour subventionner indirectement l’agriculteur, du moins ceux qui adhèrent à l’exportation», suggère M. Farouk Slimani. Aussi, il est impératif de spécialiser l’agriculteur intéressé dans l’activité de l’exportation, de le fidéliser, à travers un dispositif d’aide adéquat, et de l’accompagner dans sa démarche, a-t-il souligné. Et c’est seulement à ces conditions que l’exportateur, «une fois sécurisé, peut vendre à des prix compétitifs» sans craintes de subir les pertes induites par les fluctuations des prix de la pomme de terre sur le marché local. En conclusion, l’exportation, qui doit être une action pérenne et non sporadique, exige, en conséquence, des conditions et des préalables dans le cadre d’une stratégie avec des objectifs clairement définis. Une politique qui doit également être adossée à des dispositifs d’aide et d’accompagnement de l’exportateur. Aussi, l’exportation n’a pas lieu d’être sans la maîtrise de la demande nationale, l’identification, au préalable, de l’offre exportable et la connaissance des marchés extérieurs. Le rôle de l’État dans cette entreprise est primordial, tant il dispose des instruments de la régulation et des moyens de la mise en place d’une véritable politique d’exportation.

D. Akila