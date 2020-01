Semence de pomme de terre : L’autosuffisance à partir de 2022

Dans l’optique de relever le défi de sécurisation des semences de pomme de terre, des efforts considérables sont déployés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Ce département a, en effet, initié une nouvelle dynamique où il s’est engagé à assurer la couverture, d’ici à 2022, de l’intégralité des besoins nationaux en la matière, et ce à travers une autosuffisance en mini-tubercules, a assuré le PDG du Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO), Mustapha Belhanini, lors d’une conférence de presse animée, hier, au siège de GVAPRO.

Selon M. Belhanini, les prévisions en la matière tablent sur un excédent devant se situer entre 150.000 et 200.000 tonnes de semences, soutenant que tout est désormais mis en branle pour optimiser les résultats. «Le programme tracé vise en fait à réduire progressivement les quantités importées de graines de pomme de terre, pour atteindre l'autosuffisance et arrêter ainsi complètement l’importation de ces produits d’ici à 2022», a-t-il affirmé, relevant les progrès enregistrés dans le domaine de la recherche et du développement de variétés de semences produites localement.

Le conférencier fera remarquer que les opérations d'importation actuelles sont limitées aux semences de pomme de terre de première génération, qui devraient être, plus tard, développées localement. Il faut savoir que l’importation de semences de pomme de terre ne représente que 20% des besoins nationaux. Cela constitue, tout de même, une valeur d'environ 80 millions d'euros par an, a noté le PDG de GVAPRO. Cette semence importée est vendue sur le marché de détail des agriculteurs à des prix allant jusqu'à 190 DA/kg, au moment où les semences produites localement — qui représentent 80% et qui sont de qualité saine et marchande —, sont vendues aux agriculteurs pour 60 DA/kg. Les agriculteurs ont donc tout à gagner en recourant à l’achat de semences locales. Aussi, selon les explications fournies par l’expert, les semences importées (de première et deuxième générations) sont dirigées vers la production de graines dite «Super Elite» et «Elite», à partir desquelles on pourrait éventuellement arriver à développer d'autres types de semences. Remarque importante à mettre en exergue, dans ce contexte, le secteur a complètement cessé d'importer la semence de type A.

On apprend en outre que pour cette année, on s’attend à une production de 5 millions de tonnes de semence de deuxième génération, ainsi qu’à une appréciable quantité de première génération.

M. Belhanini s’est longuement exprimé, à propos du laboratoire central du groupe qui compte des ressources humaines compétentes et des équipements de haute technologie.

Ces équipements ont été mis à niveau, dans le cadre d'un programme du ministère de l'Agriculture d'une valeur financière situé entre 30 et 35 milliards de centimes. Au niveau de ce laboratoire, tout fonctionne selon les normes internationales. Le programme mis en œuvre a permis à ce laboratoire de hisser le nombre des mini-tubercules destinés à la culture de 400.000 à 1,5 million d’unités.

L’ensemble de ces produits sont contrôlés et suivis minutieusement.

Annonçant une cartographie de toutes les régions concernées par les mini-tubercules, le même responsable citera les wilayas d’Aïn Defla, Bouira, Guelma, Skikda et Mascara ; autant de régions où s’effectue la production des graines de pomme de terre de première génération. S’exprimant, par ailleurs, sur la pomme de terre, il a déclaré qu’il existe actuellement une surproduction, précisant qu’on est passé de 20 millions de quintaux, à 60 millions actuellement.

Soraya Guemmouri